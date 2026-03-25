У Латвію залетів і вибухнув дрон з РФ, в Естонії безпілотник поцілив в електростанцію

У Латвію 25 березня з боку РФ залетів і вибухнув дрон. Національні збройні сили Латвії заявили, що БпЛА залетів з Росії.

Про це повідомляє Delfi.

Вибух стався у Краславському краї, за 13 кілометрів від державного кордону. У Збройних силах Латвії додають, що безпілотник вибухнув приблизно за 400 метрів від житлових будинків.

Крім того, ще один дрон залетів у Латвію з Білорусі, пробув у повітряному просторі країни 24 хвилини та полетів у бік РФ.

У звʼязку з інцидентами міністру оборони Латвії Андрісу Спрудсу довелося відкласти робочий візит до України.

Також 25 березня, за даними видання ERR, в Естонії дрон поцілив у димову трубу однієї з електростанцій, загрози для енергетики країни нема.

Міністерка юстиції Лійза-Лі Пакоста заявила, що у зв’язку з цим уряд збереться на екстрене засідання.

У ніч проти 25 березня росіяни атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 121 російський БпЛА на півночі, півдні та сході країни. 24 ударні БпЛА влучили у 18 місцях.

