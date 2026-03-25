Росіяни атакували Україну 147 ударними БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч проти 25 березня росіяни атакували Україну 47 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з таких напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, понад 80 із них — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 121 російський БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання 24 ударних БпЛА у 18 місцях, а також падіння збитих уламків на трьох локаціях.

Внаслідок російської атаки по житловому сектору в Ізмаїльському районі Одещини загинула людина. Також пошкоджені шість будинків, які розташовані поруч.

Через російські атаки пошкоджений енергообʼєкт у Чернігівському районі. Без світла майже 62 тисячі абонентів у Ніжинському, Новгород-Сіверському і Прилуцькому районах.

Внаслідок атаки на Білозерку в Херсонській області 43-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення, його доставили до лікарні.