Україна атакувала нафтову інфраструктуру РФ: на Балтійському морі та в Башкортостані

У ніч проти 23 березня Сили оборони України атакували обʼєкти нафтової інфраструктури Росії: термінал «Транснафта — порт Приморськ» у Ленінградській області та нафтопереробний завод «Башнафта-Уфанафтахім» у Башкортостані.

Атаки підтвердив Генштаб ЗСУ.

Джерела «Бабеля» в СБУ повідомили, що атаку на Приморськ здійснили безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ разом із Силами безпілотних систем, Силами спецоперацій, Головним управління розвідки та Держприкордонслужбою.

За попередньою інформацією, там під удар потрапив резервуар і нафтоналивна інфраструктура. Триває пожежа. Через порт Приморськ щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти — це головний російський експортний хаб нафти на Балтійському морі.

НПЗ у Башкортостані розташований приблизно за 1 400 кілометрів від кордону з Україною. На його території почалась пожежа. Потужність цього нафтопереробного заводу 6—8 млн тонн на рік.

Українські дрони не вперше долітають до Уфи. У вересні джерела «Бабеля» в розвідці повідомили, що дрони ГУР Міноборони атакували там НПЗ «Башнафта-Новойл».