Росіяни дронами атакували центр Львова. Є постраждалі, горять будинки (оновлено)

Серед дня 24 березня російські війська масовано атакували безпілотниками Львів та область. Під ударом, зокрема, була памʼятка архітектури національного значення.

Про це повідомляють голова ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Пошкоджені житлові будинки на площі Соборній та вулиці Червоної Калини.

Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської громади. На місцях працюють пожежники.

Оновлено о 17:45. За даними мера, у лікарнях Львова перебувають вже 13 поранених.

Голова ОВА уточнив, що унаслідок атаки пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу.

Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО негайно відреагувати на удар РФ по центру Львова.

«Росія жорстоко вдарила по центральній частині Львова — міста виняткової культурної цінності та об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Було завдано шкоди об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО. Я закликаю генерального директора ЮНЕСКО негайно відреагувати на цей злочин у найрішучіших формулюваннях», — написав Сибіга у соцмережах.