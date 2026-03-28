Іран каже, що знищив склад українських безпілотників у Дубаї, де нібито був 21 українець. МЗС України заперечує

Іран заявив, що знищив склад з протидроновими системами з України в Дубаї.

Про це заявив речник Центрального штабу «Хатам аль-Анбія» Ібрагім Зольфагарі, передає іранське агентство Fars, близьке до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

У КВІР кажуть, що на цьому складі був 21 українець. Про їхню долю нічого не відомо, але Іран вважає, що вони, ймовірно, загинули. Підтвердження цієї інформації наразі нема.

Україна відправляла своїх військових експертів до кількох країн Близького Сходу, зокрема до ОАЕ. Сьогодні український президент Володимир Зеленський показував відео вчорашньої зустрічі з ними.

Оновлено о 13:36. МЗС України офіційно заперечує заяву Ірану.

«Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції — і в цьому нічим не відрізняється від росіян», — заявив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі «Бабелю».