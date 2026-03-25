Українські військові влучили в бойовий криголам росіян у Ленінградській області РФ

Українські військові в ніч проти 25 березня влучили в бойовий криголам росіян у Ленінградській області Росії.
Про це пише Генштаб.
Судно стояло на Виборзькому суднобудівному заводі. Подібні кораблі виконують завдання як криголама, так і військового корабля.
За попередньою інформацією, це патрульний криголам «Пурга», який розробляли для дій у складі Прикордонної служби російської ФСБ.
Виборзький завод є одним з ключових суднобудівних підприємств Росії, що спеціалізується на будівництві цивільних суден льодового класу та офшорної техніки.
- Також місцеві жителі повідомляли про пожежу у порті Усть-Луга в тій же області. Це один з найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів. Термінал розташований на відстані близько 1 000 км від українського кордону.