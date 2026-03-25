Українські військові влучили в бойовий криголам росіян у Ленінградській області РФ

Українські військові в ніч проти 25 березня влучили в бойовий криголам росіян у Ленінградській області Росії.

Про це пише Генштаб.

Судно стояло на Виборзькому суднобудівному заводі. Подібні кораблі виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

За попередньою інформацією, це патрульний криголам «Пурга», який розробляли для дій у складі Прикордонної служби російської ФСБ.

Виборзький завод є одним з ключових суднобудівних підприємств Росії, що спеціалізується на будівництві цивільних суден льодового класу та офшорної техніки.