Зеленський заявив, що на Близькому Сході домовився про поставки Україні дизпального мінімум на рік

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що під час візиту до країн Близького Сходу домовився про поставки Україні дизельного пального мінімум на рік.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами 28 березня.

За словами президента, на сьогодні українське військо забезпечене всім, поки скарг від армії на нестачу пального немає.

Щодо постачань пального, зараз діють контракти, і його вистачає. Але коли є дефіцит, потрібні довготривалі домовленості з енергетичними країнами, додав президент.

«Ми розуміємо чіткий обсяг постачання. Постачання дизеля і бензину на всю державу — це десь 700 тисяч тонн на місяць. Ми розуміємо, як це забезпечувати. Крім контрактів, про які я вже сказав, ми проговорюємо і окремі домовленості, щоб забезпечити безумовний пріоритет для армії», — зазначив Зеленський.

Він додав, що на Близькому Сході Україну цікавить взаємовигідне співробітництво, виробництво зброї, обмін досвідом і «обмін речами, яких можуть не мати або Україна, або інша сторона».

Перед цим у коментарі для телемарафону «Єдині новини» Зеленський казав, що 90% можливого дефіциту пального в Україні припадає саме на дизель. Тож Україна має намір налагодити постачання дизелю з Близького Сходу в обмін на допомогу в протидії іранським дронам.

Загалом за час цього візиту Україна підписала угоди про десятирічне співробітництво із Саудівською Аравією, Катаром і впродовж кількох днів підпише угоду з Обʼєднаними Арабськими Еміратами.