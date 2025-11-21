Заступник прокурора САП Синюк звільнився за власним бажанням — джерела «Бабеля»

Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк звільнився за власним бажанням.

Про це він повідомив «Бабелю».

Також Синюк сказав, що службове розслідування ще триває. Водночас він заперечив, що в нього проводили обшуки.

За словами колишнього заступника, він вирішив піти із САП до того, як закінчиться службове розслідування, щоб уникнути спекуляцій щодо його впливу на перебіг і результати справи.

У листопаді «Бабель» припускав, що саме Андрій Синюк фігурує в операції НАБУ «Мідас». Однак прокурори жодного разу не назвали його прізвища, лише уточнили, що з 26 жовтня 2025 року «один з керівників органів прокуратури» передавав факти досудового розслідування в цій справі.

Пізніше «Українська правда» оприлюднила відеозаписи, на яких Синюк зустрічається з адвокатом Олексієм Менівим. А той відвідує будинок, де живе Міндіч. Сам Синюк в коментарі УП зазначив, що не знав, що у цьому будинку має квартиру Тимур Міндіч. За його словами, там живе його знайомий Менів. Синюк каже, що сам Менів звертався до журналіста УП, щоб надати договір оренди, але його проігнорували.

Після виходу сюжету в САП повідомили, що її керівник Олександр Клименко почав внутрішнє розслідування, яке стосується можливого витоку інформації досудового розслідування, але імен не називали.