Зустріч Трампа і Зеленського, позбавлення громадянства мера Одеси і пограбування Лувру. Головне за тиждень

Цього тижня у США відбулася четверта зустріч Зеленського і Трампа, а тисячі людей вийшли на протести проти політики американського президента. В Єгипті підписали угоду про припинення вогню в Газі, а Велика Британія ввела найжорсткіші санкції проти Росії.

Тим часом в Україні створили Одеську міську військову адміністрацію, а мера Геннадія Труханова позбавили українського громадянства.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Зустріч Трампа і Зеленського

Лідери США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський 17 жовтня зустрілися в Білому домі — це їхня четверта зустріч наживо.

Зокрема, за словами джерел Axios, Зеленський на зустрічі наполягав на передачі ракет Tomahawk, але Трамп чинив опір і не виявив жодної гнучкості. Він заявив, що його пріоритетом є дипломатія.

Президент США також анонсував зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним в Угорщині.

Telegram / Zelenskiy / Official

Позбавлення громадянства Труханова і створення МВА в Одесі

СБУ 14 жовтня заявила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України, бо встановили, що він є громадянином РФ і має чинний російський закордонний паспорт.

Перед цим на сайті президента зʼявилася електронна петиція з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси — менш ніж за добу вона зібрала необхідну кількість підписів.

Сам Геннадій Труханов назвав рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією» і заявив, що оскаржуватиме його у Верховному суді, а «якщо цього буде замало» — у Європейському суді з прав людини.

Геннадій Труханов / Telegram

З 16 жовтня виконувачем обовʼязків міського голови Одеси став секретар Одеської міськради Ігор Коваль.

Також президент Володимир Зеленський утворив в Одесі міську військову адміністрацію. Її очолив колишній голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Британія ввела найжорсткіші санкції проти Росії

Велика Британія 15 жовтня запровадила найжорсткіші на сьогодні санкції проти Росії — нові обмеження стосуються російських нафтових гігантів «Роснафта» і «Лукойл».

Щоб іще більше обмежити фінансові потоки до Кремля, Велика Британія заборонила імпорт нафтопродуктів, перероблених у третіх країнах із російської сирої нафти.

Пограбування Лувру

Зранку 19 жовтня грабіжники розбили шибки зали Галереї Аполлона, де зберігають деякі з найцінніших історичних колекцій музею, і винесли девʼять коштовностей із колекції Наполеона та імператриці — мова про намисто, тіару, брошку та інші ювелірні вироби.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс каже, що пограбування Лувру тривало 7 хвилин.

Alex Holyoake / Unsplash

Угода про припинення вогню в Газі

13 жовтня на саміті в єгипетському Шарм-ель-Шейху президент США Дональд Трамп і лідери Єгипту, Катару й Туреччини підписали угоду про припинення вогню в Газі.

Перед цим ХАМАС звільнив усіх 20 ізраїльських заручників, а Дональд Трамп заявив про закінчення війни.

У Росії засудили 15 полонених бійців батальйону «Айдар»

У російському Ростові-на-Дону суд виніс вирок 15 українським військовополоненим із батальйону «Айдар». Їм дали терміни від 15 до 21 року позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Під час засідань полонені розповідали про тортури, яких зазнавали в полоні. Коли настав час виступів сторони захисту, суд закрили для слухачів і преси, посилаючись на «широкий резонанс» справи та «загрози учасникам процесу».

Медіазона

Нобелівська премія з економіки

Шведська королівська академія наук вирішила присудити Премію Шведського центрального банку з економічних наук памʼяті Альфреда Нобеля 2025 року (вона ж Нобелівська премія з економіки) Джоелу Мокіру, Філіпу Агіону та Пітеру Говітту «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями».

Причому половину премії присудили Мокіру «за визначення передумов сталого зростання завдяки технологічному прогресу», а іншу половину — спільно Агіону та Говітту «за теорію сталого зростання завдяки творчому руйнуванню».

Масові протести у США проти політики Трампа

18 жовтня у понад 2 600 містах США відбулися протести руху No Kings («Ні королям»), спрямовані проти політики американського президента Дональда Трампа. Акції також пройшли за межами країни — у Лондоні, Барселоні та Мадриді.

Організатори звинувачують Трампа у спробі перетворити країну на автократію.

Серед головних причин обурення — посилення імміграційного контролю, скорочення фінансування університетів, втручання федеральної влади у великі міста під приводом боротьби зі злочинністю.