У Росії засудили 15 полонених бійців батальйону «Айдар». Їм дали терміни від 15 до 21 року

У російському Ростові-на-Дону суд виніс вирок 15 українським військовополоненим із батальйону «Айдар». Їм дали терміни від 15 до 21 року позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

Загалом у цій справі проходило 18 українців. Двох медикинь раніше повернули в Україну в межах обміну полоненими, а справу одного з водіїв виділили в окреме провадження — його подальша доля невідома.

Жодного з військових не звинувачували у воєнних злочинах — російський суд визнав злочином сам факт служби в українській армії. До відповідальності притягнули навіть медиків, пояснюючи це тим, що надання допомоги пораненим «підтримувало боєздатність підрозділу».

Під час засідань полонені розповідали про тортури, яких зазнавали в полоні. Коли настав час виступів сторони захисту, суд закрили для слухачів і преси, посилаючись на «широкий резонанс» справи та «загрози учасникам процесу».