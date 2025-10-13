ХАМАС звільнив всіх 20 ізраїльських заручників, Трамп заявив про закінчення війни

ХАМАС передав Червоному Хресту ще 13 ізраїльських заручників — це друга і остання група з 20 досі живих полонених, яких донедавна утримувало угруповання.

Про це пише ізраїльське медіа Ynet.

Серед звільнених: Бар Куперштейн, Евіатар Давид, Ром Бреславський, Йосеф Хаїм Охана, Сегев Калфон, Авінан Ор, Елкана Бухбот, Максим Харкін, Німрод Коен, Матан Ценгаукер, Давид та Аріель Кунео, а також Ейтан Горн.

Інших сімох заручників звільнили раніше цього ж дня. Вони вже на території Ізраїлю — ЦАХАЛ публікував відео, як автівки з заручникам повертаються додому.

Як пише The Time of Israel, тіла 28 інших заручників досі залишаються в руках ХАМАС, більшість з них планують перевезти до Ізраїлю пізніше сьогодні.

Сьогодні до Ізраїлю приїхав президент США Дональд Трамп. Виступаючи перед журналістами в Кнесеті, Трамп ствердно відповів на запитання про те, чи закінчилася війна в Секторі Гази.

«Це чудовий день. Це зовсім новий початок, і я думаю, що такого ще ніколи не було», — заявив він, стоячи поруч з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 7 серпня заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.

Від березня і до жовтня США та посередники намагалися врегулювати війну. Було кілька раундів перемовин, але сторони не змогли домовитись.

8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня уряд Ізраїлю схвалив цю угоду.