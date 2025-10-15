Зеленський утворив в Одесі міську військову адміністрацію. Хто її очолив

Президент Володимир Зеленський утворив в Одесі міську військову адміністрацію.

Відповідний указ зʼявився на сайті президента України.

Її начальником Зеленський призначив Сергія Лисака, якій очолював Дніпропетровську ОВА з лютого 2023 року.

Сергій Лисак

Попередніми указами президент звільнив Лисака з посади очільника Дніпропетровської ОВА і поклав виконання обовʼязків на його заступника — Владислава Гайваненка.

Що передувало

Раніше петиція про створення МВА в Одесі набрала необхідні 25 тисяч підписів. Вдень 14 жовтня Зеленський заявив, що рішення про створення міської військової адміністрації ухвалюється лише за поданням обласної військової адміністрації або військового командування. На той час такі подання не надходили.

Уже ввечері Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. СБУ заявляє, що він є громадянином Росії та має російський закордонний паспорт, копія якого є в спецслужби. У вечірньому зверненні президент заявив, що в місті створять військову адміністрацію.

Труханов заперечує наявність у нього громадянства РФ. Він каже, що до моменту, коли міська рада припинить його повноваження, він «продовжуватиме виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова». Він планує оскаржувати рішення президента в Верховному суді, а «якщо цього буде замало» — у Європейському суді з прав людини.