Зеленський підтвердив, що в Одесі створять міську військову адміністрацію

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 жовтня підтвердив, що в Одесі створять міську військову адміністрацію. Її керівника він призначить найближчим часом.

«Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі. Занадто довго вони залишались без належної відповіді», — сказав президент.

Що передувало

Раніше петиція про створення МВА в Одесі набрала необхідні 25 тисяч підписів. Вдень 14 жовтня Зеленський заявив, що рішення про створення міської військової адміністрації ухвалюється лише за поданням обласної військової адміністрації або військового командування. На той час такі подання не надходили.

Уже ввечері Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. СБУ заявляє, що він є громадянином Росії та має російський закордонний паспорт, копія якого є в спецслужби.

Труханов заперечує наявність в нього громадянства РФ. Він каже, що до моменту, коли міська рада припинить його повноваження, він «продовжуватиме виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова». Він планує оскаржувати рішення президента в Верховному суді, а «якщо цього буде замало» — у Європейському суді з прав людини.