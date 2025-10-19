У Парижі за 7 хвилин пограбували Лувр. Медіа пишуть, що вкрали коштовності з колекції Наполеона та імператриці (доповнено)

Зранку 19 жовтня в Парижі пограбували Лувр. Ніхто не постраждав.

Про це повідомила французька міністерка культури Рашида Даті.

У Луврі заявили, що музей закриють на день «з виняткових причин». Офіційно не повідомляють, що саме вкрали.

Видання Le Parisien пише, що злодії пробралися в Лувр, де триває реконструкція. Вантажним ліфтом вони піднялися до зали Галереї Аполлона, де зберігають деякі з найцінніших історичних колекцій музею.

Розбивши шибки, двоє грабіжників потрапили всередину, а їхній спільник залишився чатувати назовні. З музею вони винесли девʼять коштовностей із колекції Наполеона та імператриці — мова про намисто, тіару, брошку та інші ювелірні вироби.

Джерела Le Parisien в Луврі каже, що один з найвідоміших алмазів у світі «Регент» вагою понад 140 каратів не вкрали. Збитки від пограбування ще оцінюватимуть.

Доповнено. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс каже, що пограбування Лувру тривало 7 хвилин. За його словами, злочинці використали будівельну платформу, щоб потрапити до музею.

Міністр каже, що вони викрали «коштовності, що мають неоціненну вартість». Він назвав це «великим пограбуванням».

Колишній очільник поліції Парижу зазначив, що це, «очевидно, команда, яка заздалегідь провела розвідку». Зараз набережну вздовж Лувру перекрили. Прокуратура почала розслідувати справу.