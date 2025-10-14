СБУ: мера Одеси Труханова позбавили громадянства через російський паспорт. Він є громадянином Росії

Меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України за доказовою базою Служби безпеки України, яка встановила, що посадовець є громадянином РФ та має діючий російський закордонний паспорт.

Про це повідомило СБУ.

За даними спецслужби, у грудні 2015 року, тобто після початку агресії РФ проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, мер Одеси отримав російський закордонний паспорт.

Він чинний до 15 грудня 2025 року. Українська спецслужба має копії відповідних документів.

За інформацією СБУ, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів — суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта.

Тоді ж суд зазначив, людина не втрачає російського громадянства навіть якщо скасовує або відмовляється від цього документа, якщо його отримали на законних підставах.

Тож Геннадій Труханов досі залишається громадянином Росії. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних «федеральної податкової служби РФ».

Новина доповнюється....