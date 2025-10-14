Петиція про позбавлення мера Одеси Труханова громадянства набрала 25 тисяч підписів менше, ніж за добу

Петицію з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова менш ніж за добу підтримали 25 тисяч людей.
Сама петиція зʼявилась на сайті президента України 13 жовтня.
Автор петиції наголошує, що в журналістських розслідуваннях неодноразово фігурували дані про наявність у Труханова паспорта РФ і російського податкового номера, що свідчить про подвійне громадянство.
Він також нагадав, що мер публічно захищав пам’ятники з російською символікою, і про трагедію в Одесі 30 вересня 2025 року, коли через негоду та неналежне інформування загинули люди. Автор вважає, що ця подія ще більше підірвала довіру до мера.
«Просимо перевірити факт подвійного громадянства та, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми. Особа з громадянством держави-агресора не може обіймати виборну посаду в Україні», — йдеться у зверненні.
- Про нібито наявність у Труханова російського паспорта ще в 2016 році заявляли журналісти проєкту «Слідство.Інфо». А у вересні 2024 року про це писав блогер і волонтер Сергій Стерненко, стверджуючи, що 9 лютого 2022 року Труханов, ймовірно, оформив російську банківську картку. Сам Труханов наявність російського громадянства заперечує.
- 12 жовтня 2025 року Труханов поскаржився, що на комісії при президентові України планують розглянути питання про позбавлення його українського громадянства. Сам мер наявність паспорта Росії заперечує.