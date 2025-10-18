У понад 2 600 містах США спалахнули масштабні протести проти політики Трампа

У суботу, 18 жовтня, у понад 2 600 містах США відбулися масові протести руху No Kings («Ні королям»), спрямовані проти політики американського президента Дональда Трампа. Акції також пройшли за межами країни — у Лондоні, Барселоні та Мадриді.



Про це повідомляє Reuters.

Організатори звинувачують Трампа у спробі перетворити країну на автократію. Серед головних причин обурення:

посилення імміграційного контролю;

скорочення фінансування університетів;

втручання федеральної влади у великі міста під приводом боротьби зі злочинністю.

Наймасовіші мітинги відбулися у Вашингтоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго та Сан-Франциско. Лише у столиці, за різними оцінками, зібралися сотні тисяч людей.

Протестний рух підтримали провідні представники Демократичної партії — Берні Сандерс, Александрія Окасіо-Кортес, Гілларі Клінтон, а також десятки американських знаменитостей.

Республіканці назвали акції «антиамериканськими», тоді як організатори відповіли, що «немає нічого більш американського, ніж сказати “у нас немає королів”».

За оцінками соціологів, участь у протестах могли взяти до трьох мільйонів людей — це може стати наймасовішою демонстрацією в сучасній історії США.