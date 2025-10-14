Мер Одеси Труханов зреагував на позбавлення українського громадянства — каже, що подаватиме в суд

Міський голова Одеси Геннадій Труханов назвав рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією» і заявив, що оскаржуватиме його в суді.

Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

«На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини. Це край свавілля, якого не може бути», — зазначив Труханов.

За його словами, він ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. Каже, що дані про перетин кордону у 2015—2016 роках це підтверджують.

Труханов підкреслює, що у 2022 році Служба безпеки, яка проводила перевірку, не знайшла в нього ані російського громадянства, ані паспортів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав підтвердження про наявність російського громадянства «у деяких людей» і підписав укази щодо них.

Він не називав, про кого саме йдеться. Однак в ефірі телемарафону з посиланням на джерело у владі заявили, що указ Зеленського про припинення українського громадянства стосується мера Одеси Труханова.

Також громадянства, ймовірно, позбавили ще двох колаборантів — колишнього народного депутата Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

На сайті президента наразі немає цих указів. Але в Офісі президента журналістам пояснили, що укази про позбавлення громадянства не публікують відкрито, оскільки містять персональні дані.