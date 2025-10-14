Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства «деяких людей». Імовірно, йдеться про мера Одеси Труханова

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав підтвердження про наявність російського громадянства «у деяких людей». Перед цим суспільство вимагало позбавити українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова.
Про це Зеленський написав у соцмережах після наради з головою Служби безпеки України Василем Малюком.
«Підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», — зазначив президент.
Він не називав, про кого саме йдеться. Однак в ефірі телемарафону з посиланням на джерело у владі заявили, що указ Зеленського про припинення українського громадянства стосується мера Одеси Труханова.
Також громадянства, ймовірно, позбавили ще двох колаборантів — колишнього народного депутата Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.
На сайті президента наразі немає цих указів. Але в Офісі президента журналістам пояснили, що укази про позбавлення громадянства не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних.
- 13 жовтня зʼявилася електронна петиція з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Менш ніж за добу вона зібрала необхідну кількість підписів. Журналісти вже давно заявляли про наявність у Труханова російського паспорта, але він це заперечує.