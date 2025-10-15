Велика Британія ввела найжорсткіші санкції проти Росії — обмеження стосуються нафти

Велика Британія 15 жовтня запровадила найжорсткіші на сьогодні санкції проти Росії — нові обмеження стосуються російських нафтових гігантів «Роснафта» і «Лукойл».
Про це повідомляє британський уряд.
Під санкції потрапили:
- 4 нафтові термінали в Китаї;
- 44 танкери тіньового флоту, що перевозять російську нафту;
- індійська компанія Nayara Energy Limited, яка лише у 2024 році імпортувала 100 мільйонів барелів російської сирої нафти на понад $5 мільярдів;
- 8 спеціалізованих танкерів скрапленого природного газу і китайський термінал Beihai LNG. Beihai імпортує газ із Arctic LNG2 — російського проєкту, роботу якого ускладнили санкції Великої Британії у лютому 2024 року.
Щоб ще більше обмежити фінансові потоки до Кремля, Велика Британія заборонила імпорт нафтопродуктів, перероблених у третіх країнах із російської сирої нафти.
Сьогоднішні санкції виходять за межі нафтової сфери — під обмеження також потрапили компанії, які постачають електроніку, критично важливу для російських дронів і ракет. Ідеться про підприємства, зокрема, у Таїланді, Сінгапурі, Туреччині та Китаї.