Велика Британія ввела найжорсткіші санкції проти Росії — обмеження стосуються нафти

Велика Британія 15 жовтня запровадила найжорсткіші на сьогодні санкції проти Росії — нові обмеження стосуються російських нафтових гігантів «Роснафта» і «Лукойл».

Про це повідомляє британський уряд.

Під санкції потрапили:

4 нафтові термінали в Китаї;

44 танкери тіньового флоту, що перевозять російську нафту;

індійська компанія Nayara Energy Limited, яка лише у 2024 році імпортувала 100 мільйонів барелів російської сирої нафти на понад $5 мільярдів;

8 спеціалізованих танкерів скрапленого природного газу і китайський термінал Beihai LNG. Beihai імпортує газ із Arctic LNG2 — російського проєкту, роботу якого ускладнили санкції Великої Британії у лютому 2024 року.

Щоб ще більше обмежити фінансові потоки до Кремля, Велика Британія заборонила імпорт нафтопродуктів, перероблених у третіх країнах із російської сирої нафти.

Сьогоднішні санкції виходять за межі нафтової сфери — під обмеження також потрапили компанії, які постачають електроніку, критично важливу для російських дронів і ракет. Ідеться про підприємства, зокрема, у Таїланді, Сінгапурі, Туреччині та Китаї.