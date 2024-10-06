Загострення ситуації на Близькому Сході, вихід ЗСУ з Вугледару та перші F-16 від Нідерландів. Головне за тиждень

Цей тиждень був багатим на події. Ситуація на Близькому Сході загострюється: Ізраїль розпочав наземну операцію і завдає нових потужних ударів по Лівану, у США пройшли перші «віцепрезидентські» дебати, а українська влада оголосила нові дані про страчених військовополонених. Закінчився тиждень приємними новинами — Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів, які потрібні, зокрема, для протидії російським повітряним атакам.
«Бабель» зібрав найважливіші новини, щоб ви залишалися в курсі подій.
- Тиждень розпочався з призначення нового голови ліванського угруповання «Хезболла». Лідером бойовиків став Хашим Сафі ад-Дін після загибелі його попередника Хасана Насралли під час ізраїльського удару по штаб-квартирі угруповання у Бейруті. Втім, за даними арабських ЗМІ, і нового ватажка Ізраїль ліквідував під час чергового удару по Бейруту 4 жовтня. Офіційно «Хезболла» цього не коментувала.
- 30 вересня Ізраїль розпочав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані. Тієї ж ночі ЦАХАЛ ліквідував ще одного з ватажків бойовиків — командувача ХАМАС у Лівані Фатеха Шерифа. Однак «мученицька смерть» ватажків ХАМАС і «Хезболли» не лишилася «безкарною» для Ізраїлю — у ніч на 1 жовтня Іран запустив по країні близько пʼяти сотень ракет. Генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив «ескалацію конфлікту на Близькому Сході» й закликав до припинення вогню. За це Ізраїль оголосив його персоною нон грата і заборонив вʼїзд до країни, оскільки «кожен, хто не може однозначно засудити злочини Ірану проти Ізраїлю, не заслуговує ступати на землю Ізраїлю». Втім, врешті Гутерреш усе ж засудив відкрито атаку Ірану на Ізраїль.
- На цьому ліквідація керівництва ісламістів не зупинилася. 3 жовтня ЦАХАЛ заявив про вбивство командира «Хезболли» Хідера аш-Шабіа, який організував удар по футбольному полю на Голанських висотах, через який загинуло 12 дітей і підлітків. А 5 жовтня у Лівані вбили лідера військового крила палестинського угруповання ХАМАС Саїда Аталлу Алі.
- 1 жовтня у мережі зʼявилася інформація про ймовірний розстріл росіянами 16 українських військовослужбовців. Імовірно, це сталося в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району. Це наймасовіший відомий випадок страти українських військових на лінії фронту.
- Моніторингова місія ООН з прав людини оприлюднила звіт, за яким українські військовополонені зазнають систематичних катувань та жорстокого поводження на всіх етапах російського полону.
- У Міноборони України повідомили, що щонайменше 177 українських військовополонених загинули в російському полоні після початку повномасштабної війни. А на полі бою росіяни стратили 93 українських військовополонених. 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували саме цього року, кажуть в Офісі генпрокурора.
- Також цього тижня харківські прокурори повідомили про страту російськими військовими влітку 2024 року чотирьох українських військовослужбовців на агрегатному заводі у Вовчанську. А бригада «Азов» опублікувала кадри розстрілу трьох беззбройних українських військовополонених у Нью-Йорку на Донеччині. Бійці «Азову» також допитали окупанта, який розповів про цей воєнний злочин.
- 2 жовтня стало відомо, що Україна виводить свої війська з Вугледару через загрозу оточення міста.
- Того ж дня на два місяці без права на заставу взяли під варту львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва. Його підозрюють у шахрайстві та «зливі» локацій підрозділів ЗСУ. Він відзначився тим, що активно виступав проти вакцинації та мобілізації. Серед іншого, Стахів стверджував, що російську агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. «Бабель» раніше розповідав про нього.
- Також цього тижня у США вперше відбулися дебати на рівні кандидатів у віцепрезиденти. Республіканець Джей Ді Венс і демократ Тім Волз сперечалися, зокрема, про зміну клімату, проблеми громадян США, протидію збройному насильству, дозволи на аборти і нелегальну міграцію. Згадали кандидати й загострення конфлікту на Близькому Сході, а от про Україну не згадали жодного разу.
- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення Україні понад мільярда доларів на підтримку енергетики цієї зими і гумдопомогу.
- 6 жовтня Україна вперше стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з футзалу. У матчі за третє місце з рахунком 7:1 українці розгромили Францію.
- Того ж дня до України прибули перші F-16 від Нідерландів. Решта з обіцяних Нідерландами 24 винищувачів надійдуть найближчими місяцями. Ці літаки необхідні Україні, зокрема, для відбиття російських повітряних атак.