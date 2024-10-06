Загострення ситуації на Близькому Сході, вихід ЗСУ з Вугледару та перші F-16 від Нідерландів. Головне за тиждень

Цей тиждень був багатим на події. Ситуація на Близькому Сході загострюється: Ізраїль розпочав наземну операцію і завдає нових потужних ударів по Лівану, у США пройшли перші «віцепрезидентські» дебати, а українська влада оголосила нові дані про страчених військовополонених. Закінчився тиждень приємними новинами — Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів, які потрібні, зокрема, для протидії російським повітряним атакам.

«Бабель» зібрав найважливіші новини, щоб ви залишалися в курсі подій.