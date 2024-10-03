Ізраїль ліквідував командира «Хезболли», відповідального за удар по стадіону на Голанських висотах — тоді загинули 12 дітей

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) стверджує, що ліквідувала одного з командирів «Хезболли» Хідера аш-Шабіа, який у липні організував удар по футбольному полю на Голанських висотах.

Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

«Учора [в середу], діючи за розвідданими ЦАХАЛ, винищувачі ЦАХАЛ ліквідували Хідера аш-Шабіа, терориста, відповідального за напад в Мадждал-Шамсі. Хідер командував районом Хар-Дов у терористичній організації «Хезболла», — зазначили ізраїльські військові.

У ЦАХАЛ додали, що Хідер також несе відповідальність за сотні ракетних і протитанкових обстрілів по позиціях ЦАХАЛ в районі Хар-Дова, гори Гермон і північної частини Голанських висот.

Удар «Хезболли» по Голанських висотах

Атака сталась 27 липня. З боку Лівану запустили майже 30 ракет. Частину ізраїльська ППО змогла перехопити, але деякі все ж долетіли.

Під ударом опинилося селище Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю. Там ракети вдарили по футбольному полю, де в той час були діти. За останніми даними, 12 дітей і підлітків загинули, понад 30 дістали поранень. Армія Ізраїлю звинуватила в атаці «Хезболлу», угруповання свою вину заперечує. США також вважають, що ракети запустила «Хезболла».

BBC зазначає, що перед тим як стали відомі наслідки удару, угруповання саме зізнавалося в запуску ракет по ізраїльській базі, розташованій біля гори Гермон — її південні схили розташовані на Голанських висотах. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац після атаки заявляв, що наближається момент «тотальної війни проти «Хезболли» та Лівану».