Ізраїль підтвердив загибель командувача ХАМАС у Лівані

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ізраїльський авіаудар убив командувача ХАМАС у Лівані Фатеха Шерифа в ніч на 30 вересня.
ЦАХАЛ описав його як того, хто відповідав за координацію діяльності ХАМАС у Лівані з ліванським угрупованням «Хезболла», а також за нарощування сил ХАМАС у країні, вербування оперативників і закупівлі зброї.
Він «працював над просуванням інтересів ХАМАС [у Лівані] як у політичному, так і у військовому плані», пишуть ізраїльські військові.
Крім того, Фатех Шериф був членом профспілки вчителів Агентства ООН у справах палестинським біженців (БАПОР).
За даними ліванських медіа, Шериф загинув під час удару по табору біженців Аль-Бас у південному ліванському місті Тір.
- Лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані 31 липня. Він приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС поклав відповідальність за вбивство на Ізраїль, однак офіційно Ізраїль та його армія цього не коментували.
- 27 вересня ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.