Україна виводить війська з Вугледару через загрозу оточення міста.

Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Росіяни зазнали численних втрат унаслідок тривалих боїв, але не полишили спроб захопити Вугледар. Вони спрямували резерви до міста, щоб виснажити оборону українських підрозділів. Через це виникла загроза оточення Вугледару.

Вище командування України наказало вивести підрозділи з Вугледару, щоб зберегти особовий склад та військову техніку, та зайняти положення для подальших боїв.

Вугледар на мапі. deepstatemap.live

Удень 1 жовтня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що ситуація у Вугледарі «важка» — бої тоді, за його словами, тривали майже в центрі міста. У місті залишались 107 мешканців.

Уже ввечері український аналітичний проєкт DeepState написав про захоплення Вугледару. Тоді аналітики зазначили, що росіяни вивісили свої прапори по всьому місту. Російські «військкори» також писали про захоплення міста або контроль над більшою його частиною.

Що передувало

21 вересня Марʼяна Безугла казала, що військове керівництво нібито планувало ротацію 72 бригади, яка обороняє Вугледар. Через це росіяни активізували атаки та захопили частину територій навколо міста.

25 вересня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що російські ДРГ намагаються прорватися у Вугледар, але ЗСУ знищують диверсантів.

Тоді ж співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула заявив, що те, скільки ще протримається українська оборона Вугледару, залежить від того, як росіяни тиснутимуть з флангів. За його словами, це «від кількох днів до кількох тижнів». Уже 26 вересня бійці 72 бригади, яка обороняла Вугледар, спростували вихід бійців з міста.