Командира 72 бригади, яка обороняє Вугледар, звільнили. Безугла каже, що звільненню передувала зірвана ротація бригади

Командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледару, Івана Вінніка звільнили з посади.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування «Північ».

У Командуванні кажуть, що Вінніка призначили на вищу посаду «з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду».

Кілька тижнів тому, 28 серпня, нардепка Марʼяна Безугла писала, що військове керівництво нібито планувало ротацію 72 механізованої бригади та виведення її з Вугледарського напрямку. Через це росіяни активізувалися там, почали атаки та захопили частину територій навколо міста.

20 вересня Безугла повідомила, що ротацію бригади зірвали, а командира бригади знімають з посади.

За даними проєкту DeepState, росіяни вже підійшли впритул до Вугледару.