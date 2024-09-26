«Вугледар наш». ЗСУ тримають оборону міста

Військовослужбовці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, розвіюючи «сумніви та думку псевдоекспертів», заявили, що станом на 26 вересня тримають оборону Вугледару Донецької області.

Відповідне відео із підписом «Вугледар наш» зʼявилося в соціальних мережах бригади.

«Поки що, попри важкі штурми й важкі обставини, ми на місці», — сказав військовий 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Тим часом співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула заявив, що терміни, скільки ще протримається місто залежить від того, як росіяни тиснутимуть з флангів, а українські військові триматимуть оборону. За його словами, це може бути «від кількох днів до кількох тижнів».

«Також ми фіксуємо просування ворога в самому місті. Уже є відео з російськими штурмовиками на околицях Вугледару. Відповідно, треба розуміти, що за такої динаміки подальша втрата міста — лише питання часу», — заявив Микула.

За його словами, армія РФ намагається оточити ЗСУ в місті.

Тим часом в Міноборони РФ заявляють, що «завдали поразки» формуванням 72 механізованої та 58 мотопіхотної бригад ЗСУ, 118 бригади Тероборони в районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Золота Нива. Російські «військкори» пишуть, що армія РФ вже захопила східну частину Вугледару, а бої наближаються до центральної частини міста.

Яка ситуація у Вугледарі

25 вересня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що російські ДРГ намагаються прорватися у Вугледар, але ЗСУ знищують диверсантів. На підступах до міста українські військові спалили «величезну кількість військової техніки». За його словами, на околицях Вугледару окупантів немає — місто контролює українська армія, хоча росіяни мають просування. У Вугледарі залишається приблизно 100 людей, які відмовляються виїздити. Завозити їм гуманітарну допомогу неможливо — росіяни обстрілюють усі шляхи.

Раніше нардепка Марʼяна Безугла казала, що військове керівництво нібито планувало ротацію 72 бригади, яка обороняє Вугледар. Через це росіяни активізували атаки та захопили частину територій навколо міста.

Російські «військкори» казали, що росіяни намагаються взяти Вугледар у напівкільце. Тим часом український аналітичний проєкт DeepState 24 вересня писав, що ситуація у Вугледарі критична — місто намагаються оточити.

У звітах Генштабу йдеться про бої в районі Вугледару.