У Міноборони України назвали, скільки військових загинули в полоні РФ

Дані Міноборони України свідчать, що щонайменше 177 українських військовополонених загинули в російському полоні після початку повномасштабної війни.

Про це представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Міноборони України Вікторія Цимбалюк розповіла Politico.

За її словами, через відсутність міжнародного контролю реальна кількість смертей у російських місцях утримання полонених, імовірно, значно більша.

«Це число, яке ми маємо. Але, звичайно, не всі тіла повернуті, і Росія навіть не підтвердила, що багато з них перебували в полоні», — додала вона.

Своєю історією полону для Politico поділився 23-річний студент-міжнародник зі Львова Данило Кравець, який став оператором БпЛА під час війни. Він провів 175 днів у чотирьох місцях утримання в Росії. Його повернули додому у квітні минулого року.

За його словами, катування й побиття були повсюдно. Одного разу йому сказали вибрати між втратою пальця чи ноги та піддали імітаційній страті. Коли Данило разом з іншими військовополоненими прибув до вʼязниці в Донецьку, їхні голови були покриті. Усім наказали роздягнутися.

«Вони завжди кажуть тобі роздягатися», — повторив він і коротко сказав, що те, що сталося потім, було сексуальним насильством.