ООН: Українських військовополонених катують на всіх етапах полону в РФ

Українські військовополонені зазнають систематичних катувань та жорстокого поводження на всіх етапах російського полону.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини.

Попередній звіт на тему військовополонених місія публікувала у березні 2023 року. Відтоді ООН опитала ще 169 звільнених українських військових, пʼятьох звільнених медичних працівників, а також 205 російських військовополонених, які перебувають в Україні.

Як зазначають в організації, українські військовополонені розповідали про жорстокі побиття, ураження електричним струмом, сексуальне насильство, удушення, тривале перебування у напружених положеннях, примусові надмірні фізичні навантаження, позбавлення сну, імітацію страти, погрози насильством та приниження.

Катування та інші форми жорстокого поводження були поширені під час допитів та на всіх етапах полону, зокрема під час процедур прийому, щоденних процедур інтернування, а також через жахливі умови утримання. Знущання з полонених спостерігались у різних місцях утримання в багатьох регіонах на окупованій території України та РФ.

В ООН зазначають, що у багатьох із задокументованих випадків тортур або жорстокого поводження брали участь різні державні установи — це часто свідчить про значний рівень координації між ними. Оскільки з полонених знущалися щодня або щотижня, це свідчило про обізнаність наглядачів установи.

«Українські військовополонені розповідали, що в кількох випадках, коли сторонні посадовці відвідували місця утримання, тортури та жорстоке поводження тимчасово припиняли, а умови покращували. Тобто посадовці, відповідальні за заклади, могли припинити тортури та жорстоке поводження, коли це було необхідно», — зазначили у звіті.

Опитані, які повернулися з полону, свідчили: найжорстокішого поводження зазнавали військові певних спеціальностей, наприклад артилеристи, або військовослужбовці певних підрозділів. Експертам ООН стало відомо принаймні про 38 місць несвободи в РФ та на окупованих нею українських територіях, де військовополонених масово бʼють під час прийому, ймовірно, з метою «зламати дух новоприбулих».

В організації зауважують, що російські громадські діячі відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти українських військовополонених.

Експерти ООН і досі не можуть потрапити до місць утримання полонених у РФ та на окупованих нею територіях. Водночас Київ такий доступ надає — автори доповіді змогли опитати 205 російських військових в українських таборах за останні 18 місяців.

Причому, за даними ООН, 104 з них також поскаржились на катування — майже в усіх випадках йшлося про побиття на початкових етапах полону або під час транзиту до офіційних таборів, де умови утримання «загалом відповідали міжнародним стандартам».