Росіяни розстріляли беззбройних українських військовополонених на Донеччині. «Азов» узяв у полон окупанта, який розповів про злочини РФ

Бійці 12 бригади спеціального призначення «Азов» спільно з 49 окремим штурмовим батальйоном взяли в полон росіянина з групи, яка розстріляла українських військовополонених у Нью-Йорку.

Момент воєнного злочину потрапив на камеру дрона. На кадрах видно, як окупанти стріляють у беззбройних бійців Сил оборони України.

Відео допиту полоненого росіянина та кадри розстрілу бригада опублікувала на своєму ютуб-каналі.

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Як розповів «Азов», спочатку дрон зафіксував, як окупанти впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів.

Пізніше бійці «Азову» спільно з 49 окремим штурмовим батальйоном узяли в полон одного з групи окупантів. Ця група російських військовослужбовців, як свідчить сам полонений у відео, вчинила розстріл.

На допиті полонений росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. Ба більше, росіяни вбивають навіть своїх за відмову йти у «мʼясні», повідомив «Азов».

За словами полоненого росіянина, військове командування РФ зазвичай наказує розстрілювати військовополонених, оскільки з ними «нема коли возитися».

«Це черговий доказ для тих, хто досі не вбачає в діях росіян злочинів проти людяності. Для окупантів людське життя не має ніякої цінності. У подальшому ці кадри будуть використані як доказ військового злочину і порушення Женевської конвенції», — наголосили в «Азові».

На цю інформацію відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що терміново надішле лист щодо випадку в Нью-Йорку до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Страти росіянами українських полонених — це воєнні злочини! Сьогодні в Інтернеті зʼявилося чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. Зі свого боку, як омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права. Такі речі — це неприпустимо і є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання», — наголосив омбудсман.