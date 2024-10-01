Росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Це наймасовіша відома страта

Російські війська розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, що на Донеччині. Це наймасовіший відомий випадок страти українських військових на лінії фронту.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Сьогодні, 1 жовтня, у телеграм-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл росіянами 16 українських військовослужбовців. Імовірно, це трапилось у районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

На відео зафіксували, як полонені військовослужбовці ЗСУ під контролем росіян вийшли з лісопосадки. Після того як вони вишикувались в шеренгу, російські військові умисно відкрили по них вогонь. Поранених добили автоматною чергою впритул.

Це чергове грубе порушення росіянами Женевських конвенцій та тяжкий міжнародний злочин.

«Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства і катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового і політичного керівництва», — наголосив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Український омбудсман Дмитро Лубінець вже зреагував на страту українських військовополонених, звернувшись до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Триває слідство. Прокуратура розслідує порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.