Ізраїль ліквідував лідера військового крила ХАМАС

У Лівані вбили лідера військового крила палестинського угруповання ХАМАС Саїда Аталлу Алі.

Про це йдеться у спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та ізраїльської служби безпеки «Шин Бет», передає CNN.

Аталлу Алі ліквідували під час ізраїльського авіаудару поблизу Триполі — найпівнічнішого міста Лівану. Причому Триполі не атакували з часів Другої ліванської війни у 2006 році — Ізраїль переважно бив по півдню країни та по опорних пунктах «Хезболли» в південному Бейруті.

За даними ЦАХАЛ, Саїд Аталла Алі «здійснював терористичні напади на ізраїльські цілі» та вербував бойовиків у Лівані. ХАМАС підтвердив його смерть і вказав, що він був лідером ліванського відділення військового крила — бригади «Аль-Касам».

ХАМАС заявив, що Ізраїль вдарив по будинку бойовика в таборі для біженців Беддаві поблизу Триполі. Дружина та дві доньки Алі теж загинули під час нальоту.