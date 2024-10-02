У США відбулися дебати кандидатів у віцепрезиденти Джей Ді Венса і Тіма Волза. Основні тези

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс і кандидат у віцепрезиденти США від Демократичної партії Тім Волз провели дебати на телеканалі CBC News. Подія відбулася за пʼять тижнів до виборів президента у Штатах і через три тижні після останніх дебатів кандидата в президенти США від республіканців, експрезидента Дональда Трампа й кандидатки від демократів, чинної віцепрезидентки Камали Гарріс.

Головна відмінність «віцепрезидентських» дебатів у тому, що в обох учасників увесь час були ввімкнені мікрофони. Крім того, як зазначають американські медіа, ці дебати відзначилися надзвичайною ввічливістю і привітністю кандидатів. Вони обговорювали переважно внутрішньополітичні питання, як-от міграцію, економіку, аборти, проблеми громадян США, а наприкінці навіть потисли один одному руки.

Згадали кандидати й загострення конфлікту на Близькому Сході, а от про Україну не згадали жодного разу.

Близький Схід

Перше, що запитали в обох учасників, — чи підтримали б вони превентивний удар Ізраїлю по Ірану, щоб зірвати розвиток ядерної програми Ірану. Обидва кандидати ухилилися від прямої відповіді.

Волз пообіцяв «стійке лідерство» під керівництвом Гарріс, а Венс пообіцяв повернутися до «миру через силу», якщо Трамп повернеться до Білого дому.

Волз підкреслив свою підтримку Ізраїлю, а потім перейшов до критики Трампа з його веденням зовнішньої політики. Волз заявив, що Трампа не можна допустити до Білого дому, бо той «повернеться обличчям до Путіна і Північної Кореї».

А республіканець Джей Ді Венс сказав, що Ізраїль має сам вирішувати, як йому вчиняти у своїй війні проти ісламістських бойовиків, і що Дональд Трамп «робив світ більш безпечним», коли був президентом.

Зміна клімату

Коли Венса запитали, як адміністрація Трампа боролась би зі зміною клімату, він сказав, що так само, як і експрезидент, «підтримує чисті повітря й воду». Натомість республіканець стверджував, що політика демократів призвела до збільшення виробництва енергії в Китаї.

Водночас Венс не відповів на запитання, чи погоджується він із відомим твердженням Трампа, що зміна клімату — це обман.

А Волз похвалив адміністрацію Байдена за боротьбу зі зміною клімату на законодавчому рівні, розкритикувавши Трампа за те, що він називає кліматичні зміни містифікацією. Зокрема, як докази екстремальних погодних змін Волз навів дедалі частіші руйнівні урагани в Штатах.

«Наші фермери знають, що зміна клімату реальна... Назвати це обманом, запросити до себе в «Мар-а-Лаго» нафтовиків і сказати: «Дайте мені грошей на передвиборчу кампанію, і я вам дозволю робити все, що завгодно» — ми можемо бути розумнішими за це», — сказав він.

Міграція

Джей Ді Венс звинуватив Камалу Гарріс у скасуванні політики Трампа про нелегальну міграцію. Він підтримує слова Трампа, що «потрібно перервати потік нелегалів та відновити будівництво стіни» на кордоні з Мексикою. Республіканець також сказав, що потік мігрантів спричиняє поширення злочинності в країні, та звинуватив у цьому Гарріс.

«20—25 мільйонів нелегальних мігрантів у США. Що їм робити? Вони відбирають робочі місця у громадян Америки. Їх потрібно депортувати», — сказав Венс.

За словами демократа Тіма Волза, віцепрезидентка Гарріс раніше була прокурором та боролася з кримінальними угрупованнями нелегальних мігрантів. Волз каже, що потрібно створити справедливий законопроєкт щодо міграції, над яким мають працювати республіканці та демократи разом. Також, за словами Волза, Гарріс вимагала збільшити кількість прикордонників на кордоні з Мексикою.

Під кінець обговорення питання міграції Венс та Волз почали сперечатися, як довго діють національні закони про надання притулку, і учасникам довелося вимкнути мікрофони.

Дозвіл на аборти

Венса запитали, чому перед цьогорічними виборами він помʼякшив свою радикальну позицію щодо абортів. Той відповів, що «ніколи не підтримував національну заборону», але коли у 2022 році балотувався до Сенату, «безумовно, хотів би, щоб аборти були незаконними в країні». Однак він заявив, що досвід навчив його того, що республіканці «повинні працювати краще, щоб повернути довіру людей».

За його словами, жінки часто сприймають незаплановану вагітність як щось, що скалічить їхнє фінансове становище або завадить карʼєрі. Тож команда Трампа, стверджує Венс, хоче довести, що вони віддані «просімейній політиці».

Натомість Волза попросили відповісти на заяву Трампа про те, що Волз нібито підтримує аборти на девʼятому місяці вагітності. Волз заявив, що «звинувачення не відповідають дійсності» і що демократи «доручають жінкам самим піклуватися про власне здоровʼя». Демократи не «за аборти», а «за жінок», стверджує Волз.

«Ми виступаємо за свободу робити свій власний вибір», — сказав він.

Потім він попередив, що за президентства Трампа, на його думку, стане майже неможливо отримати засоби контрацепції та доступ до лікування безпліддя.

Політика щодо зброї

Відповідаючи на питання про те, як боротися з насильством із застосуванням зброї, Волз сказав, що американські лідери повинні посилити умови отримання і зберігання зброї.

Натомість Венс стверджує, що для того, щоб подолати масові випадки стрілянини в школах, США мають посилити охорону кордонів і безпеку в школах. Він вважає, що достатньо зробити міцніші двері й вікна в школах, а також посилити охорону шкіл, збільшивши кількість шкільних охоронців.

Економіка та інфляція

Венс заявив, що мігранти, які перебувають у США нелегально, підвищують вартість житла в державі, і поклав провину за це на Гарріс.

«Камала Гарріс балотується не як новачок у політиці. Вона є чинним віцепрезидентом. Якщо вона хоче впровадити всі ці політики, щоб зробити житло доступнішим, я запрошую її скористатися посадою, яку їй уже надав американський народ, а не сидіти, проводити агітацію та нічого не робити, поки громадяни вважають американську мрію про володіння будинком недосяжною», — заявив Венс.

Він зазначив, що вартість газу також призвела до зростання цін, тож закликав відновити американську енергетику. Також він запропонував «відкрити будівництво» американським громадянам для нового житла, оскільки в США «багато землі, яку можна використовувати».

Кандидат від демократів Тім Волз сказав, що обіцянка Гарріс у $25 тисяч допомоги для тих, хто вперше купує житло, — «не подачка» від держави. Він сказав, що влада на чолі з Гарріс зробить житло для громадян США доступнішим.

«Люди зі стабільним житлом у підсумку отримують стабільну роботу. Люди зі стабільним житлом дають дітям змогу ходити до школи, і все це, зрештою, економить наші гроші», — сказав Волз.

Результати

За опитуванням глядачів CBS, за підсумками дебатів з невеликим відривом лідирував республіканець Джей Ді Венс — 42% відсотки віддали свої голоси за нього, тоді як за Волза — 41%.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск з боку лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа і Венса.