Джо Байден виходить із президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів

Джо Байден оголосив, що виходить із президентської гонки. Він запевнив, що виконуватиме обовʼязки президента США до кінця терміну.

«І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обовʼязків як президента протягом залишку мого терміну», — заявив Байден.

Крім цього, Байден подякував усім, хто «так важко працював, щоб мене переобрали», Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона була «неймовірним партнером у всій цій роботі».

Хто саме стане кандидатом у президенти США від Демократичної партії замість Байдена, поки невідомо. Однак він підтримав кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс і закликав демократів обʼєднатися, щоб перемогти Трампа.

Пізніше «на цьому тижні» Байден звернеться до нації, щоб детальніше пояснити своє рішення залишити президентські перегони.

Вибори президента в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців, а національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться 19—22 серпня в Чикаго. Там партія і висуне свого кандидата на виборах.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річний Джо Байден зустрівся із широкою хвилею критики. Медіа писали, що він застарий для президентства. 3 липня видання CNN написало, що частина лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб Джо Байден знявся з виборів президента. Публічно першим із таким закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер також закликали Байдена знятися з виборів.

Про те, що Байден вийде з президентських перегонів у ці вихідні, також писало видання Axios. За даними джерел журналістів, на його рішення вплинув зростаючий тиск з боку родини і близьких радників.