CNN: Частина лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб Байден знявся з виборів президента

Серед провідних представників Демократичної партії США все більше шириться думка, що Джо Байден має зняти свою кандидатуру і не брати участі у виборах американського лідера.

Про це пише CNN, який поспілкувався з більш як двома десятками чинних і колишніх чиновників від Демократичної партії, а також донорами та союзниками Байдена.

Вагому заяву зробив конгресмен-демократ Ллойд Доггет — він закликав Байдена зняти свою кандидатуру після невдалих теледебатів з Дональдом Трампом — представником від Республіканської партії, що невдовзі має висунути його кандидатуру на вибори.

Ще один депутат-демократ на умовах анонімності сказав, що в Палаті представників серед однопартійців Байдена зростає стурбованість щодо здатності чинного лідера США перемагати. «Ми хочемо дати йому можливість ухвалити рішення [піти], але ми будемо дедалі голосніше висловлювати наші занепокоєння, якщо він цього не зробить», — сказав він.

Подібні думки висловили й інші представники Демократичної партії.

Очікується, що в середу, 3 липня, Байден зустрінеться губернаторами-демократами та лідерами Конгресу. Вочевидь, там буде підніматися питання подальшої долі Байдена.