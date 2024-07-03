CNN: Частина лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб Байден знявся з виборів президента

Серед провідних представників Демократичної партії США все більше шириться думка, що Джо Байден має зняти свою кандидатуру і не брати участі у виборах американського лідера.
Про це пише CNN, який поспілкувався з більш як двома десятками чинних і колишніх чиновників від Демократичної партії, а також донорами та союзниками Байдена.
Вагому заяву зробив конгресмен-демократ Ллойд Доггет — він закликав Байдена зняти свою кандидатуру після невдалих теледебатів з Дональдом Трампом — представником від Республіканської партії, що невдовзі має висунути його кандидатуру на вибори.
Ще один депутат-демократ на умовах анонімності сказав, що в Палаті представників серед однопартійців Байдена зростає стурбованість щодо здатності чинного лідера США перемагати. «Ми хочемо дати йому можливість ухвалити рішення [піти], але ми будемо дедалі голосніше висловлювати наші занепокоєння, якщо він цього не зробить», — сказав він.
Подібні думки висловили й інші представники Демократичної партії.
Очікується, що в середу, 3 липня, Байден зустрінеться губернаторами-демократами та лідерами Конгресу. Вочевидь, там буде підніматися питання подальшої долі Байдена.
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