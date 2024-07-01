Медіа: Родина Джо Байдена переконала його не залишати президентські перегони

Найближчі родичі Джо Байдена підтримали його і закликали не залишати президентські перегони на тлі широкої критики в медіа через невдалі дебати з Дональдом Трампом.
Про це пишуть CNN, Asocciated Press та The Guardian з посиланням на ознайомлені джерела.
Перша леді США Джилл Байден, а також діти й онуки Байдена зібралися в заміській резиденції Кемп-Девіді в неділю, 30 червня. Вони заохотили Байдена не залишати президентські перегони та висловили «однозначну підтримку». Джерела AP стверджують, що родина Байдена впевнена — 81-річний Байден зможе бути президентом США і наступний термін, попри вік.
Крім того, дехто з родичів президента критикував штаб Байдена через його підготовку до дебатів із Трампом. Так, вони цікавилися, як представники штабу готували президента і чи могли вони зробити щось краще, а також обговорювали, чи слід когось звільнити. Однак поки не йдеться про серйозні кадрові перестановки.
За даними медіа, найрішучіші голоси, які закликали Байдена залишитися в президентських перегонах, лунали від його дружини Джилл і сина Хантера.
Раніше видання Axios писало, що переконати Байдена залишити президентську гонку може лише його найближче оточення — дружина Джилл, молодша сестра Валері та його давній друг і радник Тед Кауфман, а також невелика група радників Білого дому.
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