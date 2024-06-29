Редколегія The New York Times закликала Байдена вийти з президентської гонки, а демократів — шукати іншого кандидата

Редколегія The New York Times закликала Джо Байдена вийти з президентської гонки після дебатів з Дональдом Трампом, а Демократичну партію США — шукати «більш енергійного кандидата».

27 червня пройшли перші теледебати 81-річного Байдена і 78-річного Трампа. Після цього американські медіа та соцмережі вибухнули єдиною думкою — Джо Байден, імовірно, застарий, щоб балотуватися в президенти.

У NYT зазначили, що основні аргументи Байдена засновані на тому, що він вже перемагав Трампа на президентських виборах у 2020 році, однак цього обґрунтування вже недостатньо, аби Байден став кандидатом від демократів цьогоріч.

«Під час дебатів президент мав переконати, що він відповідає вимогам посади, яку прагне обіймати на наступний термін. Однак не можна очікувати, що виборці ігноруватимуть очевидне: Байден не той, яким був чотири роки тому», — зазначили журналісти видання.

На дебатах Байден говорив тихо, часто забував власну думку, не міг розбірно завершити речення. Редколегія видання зазначає, що Байден був «чудовим президентом» і під його керівництвом «нація процвітала», але найбільша послуга, яку він зараз може зробити державі, — оголосити, що не балотуватиметься на переобрання.

Журналісти переконані, що серед демократів є альтернативні, більш енергійні та переконливі кандидатури. Вони зазначають, що виборці не мають обирати між недоліками Байдена та недоліками Трампа, оскільки ставки для Америки «надзвичайно високі».

«Висунути нового кандидата від Демократичної партії на такому пізньому етапі передвиборчої кампанії — нелегке рішення, але воно відображає масштаб і серйозність виклику, який Трамп кидає цінностям країни, а також нездатність Байдена протистояти йому», — заявила редколегія NYT.

Водночас видання наголошує, що Трамп — «значна загроза для демократії — непостійна та егоїстична фігура, яка не варта довіри суспільства». Його виступ на дебатах «слід розглядати як дискваліфікацію», оскільки він «нахабно та неодноразово брехав про свої власні дії, свою історію як президента та свого опонента». Тож на демократах тепер лежить тяжке завдання — поставити інтереси нації вище, ніж амбіції чинного президента США Джо Байдена.

«Найясніший шлях для демократів перемогти кандидата, який визначається своєю брехнею, — це чесно поводитися з американською громадськістю: визнати, що Байден не може продовжувати свою гонку, і вибрати когось більш здатного перемогти Трампа в листопаді», — заявили журналісти.

Байден учора прокоментував дебати та визнав, що він вже «не молодий».

«Я вже ходжу не так легко, як раніше, я не говорю так спокійно, як раніше, я не дискутую так добре, як раніше. Але я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Ставки занадто високі», — сказав Байден.