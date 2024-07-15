Трамп офіційно став кандидатом у президенти і представив свого кандидата у віцепрезиденти

Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Він також представив свого кандидата в віцепрезиденти — сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса.

Про це пише Reuters.

Трамп був імовірним номінантом протягом декількох місяців. Але саме голосування делегатів Республіканського національного комітету в Мілуокі зробило його кандидатуру офіційною.

Про обрання Венса кандидатом у віцепрезиденти Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Як віцепрезидент, Джей Ді продовжуватиме боротися за нашу Конституцію, стоятиме поруч з нашими військами й зробить все можливе, щоб допомогти мені зробити Америку знову великою», — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Джеймса Девіда Венса

Венс послідовно виступає проти допомоги Україні. У квітні 2023 року він разом з 18 іншими представниками Республіканської партії США підписав листа до президента США Джо Байдена, в якому зазначається що «необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена». Він також пригрозив блокувати такі пакети, якщо вони не будуть привʼязані до стратегії якнайшвидшого завершення російсько-української війни.

У грудні він заявляв, що Україні, ймовірно, доведеться «поступитися деякою територією» на користь Росії, щоб припинити бойові дії.

Крім того, коли українське видання Texty.org.ua написало матеріал про американців, які виступають проти допомоги Україні, Ді Венс був одним із тих, хто вимагав припинити підтримку видання Сполученими Штатами.