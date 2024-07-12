Байден переплутав Зеленського з Путіним, а віцепрезидента з Трампом. Демократи тепер ще сильніше хочуть, що він знявся з виборів

Президент США Джо Байден на полях саміту НАТО у Вашингтоні переплутав своїх союзників — він випадково назвав лідера України Володимира Зеленського Путіним, а віцепрезидента Камалу Гарріс — Дональдом Трампом.
Перша плутатина сталася на церемонії за участю лідерів країн НАТО. Байден, представляючи президента України, назвав його Путіним, але доволі швидко виправився.
«Тепер я хочу передати слово президенту України, у якого стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін», — сказав Байден, а потім додав: «Президент Путін?! Він [Зеленський] переможе президента Путіна. Я такий зосереджений на тому, щоб перемогти президента Путіна, що ми маємо турбуватися про це».
Вдруге плутанина сталася через 1,5 години, під час спілкування Байдена з журналістами, пише Bloomberg. Лідера США спитали, чи готовий він поступитися місцем своїй віцепрезидентці Камалі Гарріс у передвиборчій гонці.
«Я б не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоби бути президентом», — відповів Байден.
Його конкурент на президентских виборах Дональд Трамп майже одразу скористався помилкою Байдена і написав у своїй соцмережі TruthSocial: «Гарна робота, Джо!».
Байден перед журналістами назвав себе найкваліфікованішим кандидатом для переобрання на пост лідера держави та єдиним, хто може перемоги Трампа. «Я вважаю, що я найбільш кваліфікована людин для управління і найбільш кваліфікована, щоб перемогти», — сказав він.
Цю пресконференцію американські медіа назвали найважливішою в карʼєрі Байдена та ключовою для його кампанії — після невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом.
Майже одразу після завершення пресконференції ще більше демократів закликали Байдена не висуватися на виборах, а саме троє членів Палати представників. Як пише The Hill, на Байдена непублічно вже тисне колишня спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Вона просить демократів не висувати Байдена кандидатом від партії.
- Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти США. Ні Трамп, ні Байден офіційно не стануть кандидатами від партій доти, доки національні зʼїзди не проголосують цього літа за їхнє обрання.
- 27 червня 2024 року Байден і Трамп провели теледебати, які перший фактично програв. Байден сказав, що «ледь не заснув», і загалом пожалкував, що не послухався своїх радників і не перепочив перед дебатами з Трампом. Він списав утому на свій щільний графік і низку робочих закордонних поїздок на саміти й зустрічі.
- 81-річного Байдена загалом підвело здоровʼя. Низка медіа після цього писала, що попри критику і прогнози родина Джо Байдена переконала його не залишати президентських перегонів.
- 3 червня CNN написало, що частина лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб Джо Байден знявся з виборів президента. Публічно першим із закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Потім знятися з виборів Байдена просив один із головних донорів демократів актор Джорд Клуні, а також редколегія The New York Times, сенатор-демократ від штату Вермонт Пітер Вельч і низка аналітиків. Усі вони впевнені, що Байден застарий для посади президента.