Байден переплутав Зеленського з Путіним, а віцепрезидента з Трампом. Демократи тепер ще сильніше хочуть, що він знявся з виборів

Президент США Джо Байден на полях саміту НАТО у Вашингтоні переплутав своїх союзників — він випадково назвав лідера України Володимира Зеленського Путіним, а віцепрезидента Камалу Гарріс — Дональдом Трампом.

Перша плутатина сталася на церемонії за участю лідерів країн НАТО. Байден, представляючи президента України, назвав його Путіним, але доволі швидко виправився.

«Тепер я хочу передати слово президенту України, у якого стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін», — сказав Байден, а потім додав: «Президент Путін?! Він [Зеленський] переможе президента Путіна. Я такий зосереджений на тому, щоб перемогти президента Путіна, що ми маємо турбуватися про це».

Вдруге плутанина сталася через 1,5 години, під час спілкування Байдена з журналістами, пише Bloomberg. Лідера США спитали, чи готовий він поступитися місцем своїй віцепрезидентці Камалі Гарріс у передвиборчій гонці.

«Я б не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоби бути президентом», — відповів Байден.

Його конкурент на президентских виборах Дональд Трамп майже одразу скористався помилкою Байдена і написав у своїй соцмережі TruthSocial: «Гарна робота, Джо!».

Байден перед журналістами назвав себе найкваліфікованішим кандидатом для переобрання на пост лідера держави та єдиним, хто може перемоги Трампа. «Я вважаю, що я найбільш кваліфікована людин для управління і найбільш кваліфікована, щоб перемогти», — сказав він.

Цю пресконференцію американські медіа назвали найважливішою в карʼєрі Байдена та ключовою для його кампанії — після невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом.

Майже одразу після завершення пресконференції ще більше демократів закликали Байдена не висуватися на виборах, а саме троє членів Палати представників. Як пише The Hill, на Байдена непублічно вже тисне колишня спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Вона просить демократів не висувати Байдена кандидатом від партії.