«Ледь не заснув». Джо Байден пояснив свою втому на дебатах із Трампом

Президент США Джо Байден пояснив, чому виглядав втомленим під час теледебатів із конкурентом на майбутніх виборах Дональдом Трампом.

Про це він розповів на передвиборчому заході в Макліні (штат Вірджинія), передають Reuters і Sky News.

Байден сказав, що «ледь не заснув», і загалом пожалкував, що не послухався своїх радників і не перепочив перед дебатами. Він списав утому на свій щільний графік і низку робочих закордонних поїздок на саміти й зустрічі.

«Я вирішив кілька разів облетіти світ, перетнути із сотню часових поясів перед тим, як пішов на дебати. Я не дослухався до команди, потім повернувся і мало не заснув на сцені. Це не виправдання, це пояснення», — розповів американський президент.

Як пише Reuters, у червні Байден відвідав Францію та Італію під час двох окремих поїздок протягом двох тижнів. Після саміту «Великої cімки» (G7) в Італії він вночі вилетів до США, щоб взяти участь у зборі коштів у Лос-Анджелесі перед поверненням до Вашингтона наступного дня. Потім він провів шість днів у Кемп-Девіді, готуючись до дебатів 27 червня.