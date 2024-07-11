Перший сенатор-демократ закликав чинного президента США Джо Байдена знятися з виборів

Сенатор від штату Вермонт Пітер Вельч став першим сенатором від Демократичної партії, який закликав чинного президента США Джо Байдена знятися з виборів.
Його думку опублікувало The Washington Post.
Вельч зазначив, що «ставки надзвичайно високі» і не можна вдавати, що ніхто не помітив, наскільки «катастрофічним» був виступ Байдена на дебатах, та уникати обґрунтованих питань, які виникли після того, попри повагу до президента.
«Я розумію, чому президент Байден хоче балотуватися. Одного разу він врятував нас від Дональда Трампа і хоче зробити це знову. Однак він має ще раз оцінити, чи є він найкращим кандидатом для цього. На мій погляд, ні. Заради блага країни я закликаю президента Байдена вийти з перегонів», — заявив Вельч.
Він назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс «здібним, надійним лідером», зазначивши, що у партії є й інші «молоді, енергійні губернатори та сенатори в хитких штатах».
Вермонт традиційно голосує за демократів, і сенатор окремо наголосив на цьому.
«Вермонт любить Джо Байдена. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс отримали тут більший відсоток голосів, ніж у будь-якому іншому штаті. Але звичайні мешканці Вермонту стурбовані, що цього разу він не зможе перемогти, і їх жахає перспектива ще одного президентського терміну Трампа», — зазначив він.
Пітер Вельч став першим сенатором і вже десятим членом Конгресу від Демократичної партії, який закликав Байдена відмовитись від участі у виборах.
- Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти США. Ні Трамп, ні Байден офіційно не стануть кандидатами від партій доти, доки національні зʼїзди не проголосують цього літа за їхнє обрання.
- 27 червня 2024 року Байден і Трамп провели теледебати, які перший фактично програв. 81-річного Байдена загалом підвело здоровʼя. Низка медіа після цього писала, що попри критику і прогнози родина Джо Байдена переконала його не залишати президентських перегонів.
- 3 червня CNN написало, що частина лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб Джо Байден знявся з виборів президента після невдалих дебатів. Публічно із закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Це перший такий випадок у Демократичній партії. CNN пише, що подібні настрої має частина лідерів Демпартії в Конгресі, але вони хочуть дати Байдену можливість самому ухвалити рішення.
- Знятися з виборів Байдена публічно закликали також один із головних донорів демократів актор Джорд Клуні, редколегія The New York Times і низка аналітиків.
- Сам Байден сказав, що «ледь не заснув», і загалом пожалкував, що не послухався своїх радників і не перепочив перед дебатами з Трампом. Він списав утому на свій щільний графік і низку робочих закордонних поїздок на саміти й зустрічі.