Видання Texty.org.ua заявило про тиск і погрози після публікації матеріалу про американців, які виступають проти допомоги Україні

Українське видання Texty.org.ua заявило про тиск і навіть погрози фізичною розправою з боку американських політиків і посадовців після публікації дослідження про людей та організації, які виступають у США проти підтримки України.

«Ми, команда української агенції журналістики даних Texty.org.ua і незалежної громадської організації, заявляємо про безпрецедентний тиск, маніпуляції, наклепи, вимоги позбавити донорського фінансування та погрози фізичною розправою, з якими ми зіткнулися після публікації нашого дослідження «Американські гойдалки. Від трампістів до комуністів, хто і як агітує за припинення допомоги Україні», — написали у виданні.

6 червня 2024 року видання Texty.org.ua опублікувало дослідження, яке містило аналіз політичного, медійного й експертного середовища у США, що впливає на рішення про подальшу підтримку України в російсько-українській війні.

Дослідження також містить таблицю — перелік організацій та людей, які виступають у США проти підтримки України. Спираючись на відкриті, зокрема й офіційні, джерела, журналісти проаналізували їхні аргументи та порівняли їх із поширеними російськими наративами.

Також «Тексти» дослідили, як люди та організації, що потрапили до дослідження, взаємодіють між собою в публічному просторі та як деякі з них взаємодіють із російськими медіа і державними інституціями.

«Ми не називаємо фігурантів цього дослідження ворогами України, не оскаржуємо і не засуджуємо їхнє право на свободу висловлювання, ми лише констатуємо факт, що вони виступають проти підтримки України й що аргументи, які наводить багато хто з них, співзвучні з наративами російської пропаганди щодо України», — зазначили у виданні

Після публікації матеріалу директор Інституту Рона Пола Деніел Макадамс оприлюднив спочатку допис у соцмережі Х, потім статтю на сайті Інституту, у якій заявив, що видання Texty.org.ua, фінансоване американським урядом, створило hate list американських громадян. Як доказ того, що уряд США фінансує видання, Макадамс згадав у своїй статті, що один зі співзасновників Texty.org.ua проходив тренування в межах проєкту американського уряду TechCAMP.

Зі свого боку Texty.org.ua стверджує, що насправді журналіст Анатолій Бондаренко, якого Макадамс мав на увазі, у 2013, 2014 і 2015 роках добровільно виступав у ролі тренера з дата-журналістики в цьому проєкті.

Того самого дня в соцмережі Х маніпулятивну інформацію, опубліковану на сайті Інституту Рона Пола, стали поширювати інші консервативні видання, ультраправі та ліві американські активісти, атакуючи редакцію Texty.org.ua й авторів дослідження особисто та навіть висловлюючи погрози.

До атак на видання 11 червня доєдналася й конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка назвала публікацію Texty.org.ua «списком ворогів» і заявила, що за ним стоїть президент України Володимир Зеленський.

12 червня FOX news повідомив, що сенатор Джей Ді Венс і член Палати представників США Метт Ґейтц закликали державного секретаря США Ентоні Блінкена надіслати їм інформацію про українську неурядову організацію Texty.org.ua до 28 червня. Автори листа також звернулися до Комітету з питань асигнувань Палати представників із проханням припинити підтримку Texty.org.ua Сполученими Штатами. У вівторок комітет ухвалив таку резолюцію.

13 червня американський мільярдер Ілон Маск, якого Texty.org.ua теж згадало в дослідженні, відгукнувся на заклик конгресмена-республіканця позбавити видання будь-якої донорської підтримки. Ілон Маск сказав, що Texty.org.ua варто внести до списку підсанкційних терористичних організацій.

«Ми розцінюємо цю кампанію як тиск на свободу слова і вияв шовінізму щодо громадян України. Адже наші хейтери вважають, що ми не маємо права досліджувати ті потоки неправдивої інформації, які вони продукують про нашу країну і нас, бо вони є громадянами США, а ми ні», — заявили Texty.org.ua.