Яким ми запамʼятаємо Євро-2020: найкращий бомбардир — автогол, рекорди Роналду і збірної Італії, неймовірна Данія і фартова Україна

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Valerio Pennicino - UEFA / Contributor / Getty Images

Одинадцятого липня завершився Чемпіонат Європи з футболу 2020. У фінальному поєдинку збірна Італії перемогла Англію у серії пенальті. Це перший чемпіонат Європи, який відбувався у 10 країнах. А ще перший подібний турнір, який перенесли на рік через надзвичайні обставини — пандемію коронавірусу. Під час самого чемпіонату сталося чимало подій, які увійшли в історію. «Бабель» згадує, чим запамʼятався Євро-2020. Це аномальна кількість автоголів, особистий рекорд Кріштіану Роналду і командний — Італії, збірна Данії, яка стала головною сенсацією турніру. А ще збірна України, яка змусила переживати, радіти і засмучуватися своїх уболівальників.

Автогол — кращий бомбардир чемпіонату Європи

Одна з головних аномалій цього розіграшу Євро — неймовірна кількість автоголів. Перший гол у свої ворота забили турки в матчі-відкритті чемпіонату проти збірної Італії. Останній — датчани у півфіналі з Англією.

Усього на Євро-2020 було 11 автоголів. До цього за всю історію Євро, починаючи з 1960 року, футболісти лише девʼять разів вражали свої ворота. Для порівняння, найкращі бомбардири нинішнього чемпіонату португалець Кріштіану Роналду і чех Патрік Шик забили майже вдвічі менше — по пʼять голів.

Головним антигероєм у цьому плані став воротар збірної Польщі Войцех Щенсний. Він не лише забив найшвидший автогол в історії чемпіонатів Європи з футболу, на 18-й хвилині зустрічі зі Словаччиною, а й став першим голкіпером в історії турніру, який забив мʼяч у власні ворота. Щоправда, друге «досягнення» Щенсного невдовзі повторили ще два голкіпери: Лукаш Градецький зі збірної Фінляндії у матчі з Бельгією і Мартін Дубравка зі збірної Словаччини у матчі з Іспанією.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний забиває автогол під час матчу зі Словаччиною, 14 червня 2021 року. ANTON VAGANOV / Contributor / Getty Images

Унікальні досягнення Роналду

Попри те що збірна Португалії вилетіла вже в 1/8 фіналу, головна зірка команди Кріштіану Роналду встановив одразу кілька рекордів. Він став єдиним футболістом, який зіграв на пʼяти Євро — 2004, 2008, 2012, 2016 і 2020. Також португалець оновив власний рекорд за кількістю зіграних матчів на чемпіонатах Європи — тепер у нього їх 25.

Завдяки пʼяти мʼячам на Євро-2020 Роналду вийшов у лідери бомбардирів в історії турнірів — 14 голів. Француз Мішель Платіні з 9 голами тепер посідає друге місце.

Крім того, ці пʼять мʼячів дозволили Кріштіану Роналду повторити світовий рекорд за голами за збірну. Тепер на його рахунку 109 мʼячів за національну команду, як і в Алі Даеї з Ірану. За свою збірну Даеї завершив грати у 2006 році. А от Роналду поки продовжить виступати за Португалію, а отже зможе встановити новий рекорд вже у найближчих матчах відбору на Чемпіонат світу 2022 у вересні цього року.

Кріштіану Роналду святкує свій перший гол у грі проти Франції, матч закінчився з рахунком 2:2, 23 червня 2021 року. Angel Martinez - UEFA / Contributor / Getty Images

Італії лишилася одна гра до світового рекорду

У фіналі Євро-2020 збірна Італії обіграла Англію в серії післяматчевих пенальті. Таким чином італійці продовжили свою безпрограшну серію до 34 матчів поспіль. Вони вже оновили національний рекорд — попередній був у період з 1935 по 1939 рік, коли Італія не програвала 30 матчів.

До світового рекорду італійцям залишився всього один матч. Збірна Іспанії не програвала 35 матчів з 2007 по 2009 рік, а Бразилія стільки ж ігор не знала поразок з 1993 по 1996 рік. У збірної Італії непогані шанси на те, щоб повторити це досягнення. Наступний офіційний матч італійці зіграють зі збірною Болгарії в рамках відбору на Чемпіонат світу 2022 у вересні цього року.

Одним з головних творців такого успіху збірної Італії став воротар Джанлуїджі Доннарумма. У свої 22 роки він встановив рекордну серію без пропущених голів у міжнародних турнірах серед національних збірних — 1 168 хвилин. На Євро-2020 воротар провів три матчі без пропущених голів, зробив девʼять сейвів і став героєм серії пенальті у півфіналі проти Іспанії і в фіналі проти Англії. Зрештою Доннарумма став першим голкіпером в історії Євро, хто отримав нагороду найкращого гравця турніру.

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма святкує з товаришами по команді перемогу на Євро-2020, після того як він відбив вирішальний пенальті у фіналі проти Англії, 11 липня 2021 року. Laurence Griffiths / Staff

Збірна Данії — головне відкриття Євро

Для датчан турнір розпочався з трагедії. У першому матчі з Фінляндією у головної зірки збірної Данії Крістіана Еріксена прямо на полі зупинилося серце. Медики врятували гравця, а деморалізовані данці зрештою поступилися фінам. У лікарні Еріксену вживили дефібрилятор — пристрій для підтримки серцевого ритму. Футболіст каже, що почувається добре, але його професійна карʼєра поки під питанням.

У другому матчі данці програли збірній Бельгії. І тільки завдяки крупній перемозі над Росією збірна Данії посіла друге місце в групі і вийшла в плей-оф турніру.

В 1/8 фіналу данці обіграли збірну Уельсу, а в чвертьфіналі — чехів. Але у півфіналі збірна Данії поступилася Англії через спірне пенальті у додатковий час. І все ж завдяки яскравій і вольовий грі данці отримали нових уболівальників по всьому світу.

Гравці збірної Данії оточують Крістіана Еріксена, якому надають медичну допомогу під час матчу з Фінляндією, 12 червня 2021 року. Stuart Franklin / Staff / Getty Images

Україна ледь не вилетіла, але їй пощастило дійти до чвертьфіналу

У першому матчі Євро українці дали бій збірній Нідерландів, але упустили нічию наприкінці поєдинку. Потім обіграли Північну Македонію. Проте у вирішальному матчі за прямий вихід у плей-оф програли збірній Австрії.

Але українцям двічі пощастило. Збірна опинилася серед чотирьох найкращих команд, які посіли треті місця у своїх групах, і тому змогла вийти в плей-оф. В 1/8 фіналу українцям попався найзручніший суперник з усіх можливих — збірна Швеції. Зрештою українці обіграли шведів у додатковий час, але вже в матчі за вихід у півфінал крупно програли англійцям.

Попри це виступ на турнірі національної збірної під керівництвом Андрія Шевченка можна вважати успішним. Адже українці не тільки вперше у своїй історії виступів на Євро вийшли з групи, але й змогли дійти до чвертьфіналу.

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