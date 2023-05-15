Перший раз росіяни атакували Україну дронами 24 лютого о 04:20 ранку — скинули бомби на прикордонну заставу. Так почалося вторгнення з боку Білорусі. Але як Чернігів врятували від оточення? Репортаж

1.

На вокзалі Чернігова багато військових — перевіряють документи у чоловіків, які зійшли з київського поїзда. Ми запізнюємося до прикордонників, які чекають на вулиці. Виходимо, біля автомобіля стоїть Ігор Шило, високий, широкоплечий. Йому 36 років, 19 з них служить прикордонником. Пішов учитися до Національної академії Державної прикордонної служби в Хмельницькому після школи, у 16 років, слідом за старшою сестрою Іриною. Після академії працював на кордоні у Закарпатській, Волинській та Сумській областях. Сам він родом з Чернігова, тут живе його дружина Марина з восьмирічним сином Іваном. У 2021-му його перевели працювати в рідне місто — призначили першим заступником начальника відділу прикордонної служби «Дніпровське» в Чернігівській області.

Прикордонник Ігор Шило. Олександр Кузьмін / «Бабель»

— Їдемо до зруйнованих мостів, там і поговоримо, — говорить він так, що заперечувати немає шансів.

— Далеко їхати? — уточнюю.

— Годину. Дорогою покажу позиції, — відповідає.

Чернігів увесь у квітах — цвітуть дерева й тюльпани. Розбомблених багатоповерхівок не видно.

— Багато домів полагодили. Он дивіться через дорогу, — вказує Ігор. — Рік тому багатоповерхівка згоріла — приліт артою. Зараз як нова.

Одразу за Черніговом Ігор просить дивитися то на один бік дороги, то на інший. Показує на перехрестя і говорить, що з нього росіяни підходили до міста і брали в кільце. Іншої дороги у них не було, бо прикордонники підірвали мости з Білорусі.

У лісі дорога звужується — за лічені хвилини кордон. Пункт пропуску зачинений. Вікна закладені мішками з піском.

Міст, який вів раніше до Білорусі через річку, навпіл обвалений. Ігор киває у бік кордону. Перед нами обрив і зімʼяті шматки дороги, які звисають до води. Але з білоруської сторони міст цілий.

— За кілька днів до вторгнення його замінували і 24 лютого підірвали частину моста, яка належить Україні, — пояснює Шило.

Автомобільний міст на КПП «Славутич», який до 24 лютого вів з України до Білорусі. Олександр Кузьмін / «Бабель» 24 лютого прикордонники та військові підірвали його 700 кг тротилу. Олександр Кузьмін / «Бабель» Автомобільний міст на КПП «Славутич», який до 24 лютого вів з України до Білорусі. 24 лютого прикордонники та військові підірвали його 700 кг тротилу. Олександр Кузьмін / «Бабель»

2.

У Чернігівській області кордон з Білоруссю має протяжність 232 км, з них 90 км — на суші, а 140 км на воді, вздовж річок Дніпро та Сож. Відділок Шила відповідає за водний кордон на Дніпрі — це 64 км, а також автомобільний пункт пропуску «Славутич» та залізничний «Неданчичі». До 24 лютого вони зʼєднували Україну та Білорусь мостами.

У Чернігівській області було лише два мости між Україною та Білоруссю через річки. Олександр Кузьмін / «Бабель»

Коли Шило переводився у прикордонний відділ «Дніпровське» за пів року до повномасштабного вторгнення, то розумів: якщо почнеться війна, за мости йтимуть важкі бої. Через них найшвидше потрапити з Білорусі до Чернігова — це дві години трасою, до того ж вони великі. Автомобільний витримає колони танків та «Градів», а залізничний використають для підвезення пального, боєприпасів та військових.

До цього Ігор не охороняв кордон на воді. Каже, що це лише спочатку здається, що тут легко — широка річка, яку можливо перепливти лише на човні. Ні нелегальних мігрантів, ні контрабандистів цигарок та пального, які є на суші.

— Весь 2021 рік передчуття великої війни не полишало, хоча вірити у це до останнього не хотілося, — згадує Шило. — Поки росіяни проводили в Білорусі фальшиві навчання, ми чекали від них провокацій.

Ігор згадує, що до початку великої війни на Дніпро завжди виходило багато рибалок. До ста човнів на день — як українських, так і білоруських. За рік до великого вторгнення за ними ретельно стежили. Диверсійно-розвідувальні групи росіян могли перевдягнутися в рибалок, або збирати інформацію, чи навіть зайти в Україну.

— Ми були в засідках по дві доби. З біноклями, раціями, зброєю, — каже Шило. — Хоча провокацій з боку росіян та білорусів позаминулого року не було.

Тоді на кордоні сталася лише одна надзвичайна подія. Кілька українських рибалок заблукали, білоруси їх затримали на три доби. Конфіскували човен і передали українцям.

Що відбувалося в Україні за тиждень до вторгнення 16 лютого В Україні вперше пройшов День єднання, після того як президент Володимир Зеленський підписав указ «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства». Західні медіа анонсували напад росії на цей день. Зеленський у своїй промові сказав: «Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання». 17 лютого «ЛНР» обстріляла з «Градів» Станицю Луганську та село Врубівка. Влучили в дитячий садок і школу. 18 лютого «ЛНР» обстріляла з «Градів» місто Щастя. Розбили колону гуманітарної допомоги, школу та Луганську ТЕС. На окупованих територіях почалася евакуація в росію. 19 лютого У «ЛНР» почалася примусова мобілізація чоловіків. 21 лютого Путін визнав незалежність окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», і заявив, що вводить регулярні російські війська на ці території. 23 лютого Верховна Рада проголосувала за введення надзвичайного стану в Україні з 00:00 24 лютого.

До повномасштабного вторгнення білоруські та українські прикордонники спілкувалися на офіційному рівні — обмінювалися інформацією, скільки автомобілів та людей перетнули КПП. Звіряли дані, щоб не було тих, хто з однієї країни вийшов, а до іншої не дійшов.

— У 2021 році ми майже з ними не говорили. Розуміли, що ворог вільно пересувається по їхній території. Якщо навіть не білоруси нападуть, то з їхньої країни нападуть росіяни, — говорить Шило.

За тиждень до вторгнення з білоруської сторони постійно долинав гул військової техніки — росіяни їздили не по берегу, бо він болотистий, а десь поодаль. Техніки було багато, звук чутно було через Дніпро за пʼять кілометрів.

Ще 23 лютого автомобілі спокійно перетинали міст як з українського, так і з білоруського боку. Зазвичай люди тут проїжджають ранком та вдень, тому досі невідомо, чи закрили білоруси свій кордон у ніч нападу, як це зробили росіяни на Луганщині.

— Я від білорусів нічого хорошого не очікував, бо вони на одній нозі з нашим ворогом, хоча у ніч вторгнення вони спокійно могли підняти слухавку і сказати: «На вас летять дрони. Готуйтесь», — каже Шило.

3.

Прикордонний підрозділ «Дніпровське» до великої війни знаходився в однойменному селі. Тоді і зараз тут живе не більше 400 людей. Навпроти застави — сільські хати. Вулицею бігають собаки. Серед них один пес на ймення Кліщ. Останні пару місяців він сюди прибігає разом із прикордонниками, які заїжджають в село. Після нападу на заставу 24 лютого, її перенесли у секретне місце.

Кліщ прибився до прикордонників нещодавно. Олександр Кузьмін / «Бабель» Ігор назвав собаку Кліщем, бо той не дає знімати їх із себе. Олександр Кузьмін / «Бабель» Олександр Кузьмін / «Бабель» Кліщ прибився до прикордонників нещодавно. Ігор назвав собаку Кліщем, бо той не дає знімати їх із себе. Олександр Кузьмін / «Бабель»

Якось прикордонники поїхали перевірити одну з місцевих туристичних баз, тамтешня охорона сказала, що не має чим годувати пса, тому пристрелить його. Собака це почув, і коли прикордонники поїхали, побіг за ними. Чоловіки помітили Кліща лише за двадцять кілометрів. Він настільки знесилився, що не міг застрибнути в автомобіль. Його на руках занесли в салон. Відтоді він охороняє кордон.

Коли з автомобіля виходить Ігор, собака біжить до нього. Це Шило назвав його Кліщем — у собаки довга шерсть, збирає паразитів, а він не дає з себе зняти.

— Ось тут стояли два намети, — Ігор обводить руками довкруж галявину.

Намети розбили за тиждень до вторгнення, поселили в них додаткових прикордонників, щоб посилити заставу. Зараз на цьому місці зелена трава і спалене дерево. Згоріло, коли в нього врізався російський дрон з вибухівкою.

Один з наметів, на які росіяни 24 лютого скинули бомби з дронів. «Бабель»

Ігор розповідає, що проти ночі 24 лютого охороняти автомобільний та залізничний мости на кордоні вийшли посилені наряди. За кілька днів до цього мости замінували і збільшили кількість людей на чергуванні.

Приблизно о 04:15 ранку прикордонники, які перебували в засідках біля автомобільного моста, почули над головою дзижчання. Щось пронеслося над ними і зникло. Те, що це дрони з бомбами, зрозуміли за кілька хвилин. За три кілометри пролунали два вибухи — там, де була застава.

Дрони так швидко летіли, що чергові біля мосту не встигли нікого попередити. Коли вже додзвонилися в підрозділ, то почули в слухавку: «На нас напали, вибухи. Є трьохсоті, двохсотих немає».

Перший дрон зачепився за дерево і вибухнув у гілках. Шрапнель з бомби посікла огорожу, вікна та стіни будівлі застави. Другий дрон із бомбою розірвався в повітрі над наметом, де спали троє чоловіків. Найбільше з них постраждав 31-річний Віктор Деревʼянко. Металевий уламок вибухівки наскрізь пройшов через його руку біля запʼястя, зайшов у живіт і зупинився біля серця. Віктор у цей момент спав і прокинувся від першого вибуху. Хотів піднятися, але не зміг, бо не розумів, що відбувається. Лише відчув, що його підхопили на руки і понесли у відділ. Разом із ним були ще шість прикордонників — їм перевʼязували руки, ноги, тулуби. Віктора просили не втрачати свідомість, з рани на животі йшла кров.

Військові переносять Віктора Деревʼянка у швидку — уламок вибухівки наскрізь пройшов через його руку біля запʼястя, зайшов у живіт і зупинився біля серця. «Бабель» Прикордонник переніс кілька операцій у Чернігові та Києві. «Бабель» Військові переносять Віктора Деревʼянка у швидку — уламок вибухівки наскрізь пройшов через його руку біля запʼястя, зайшов у живіт і зупинився біля серця. Прикордонник переніс кілька операцій у Чернігові та Києві. «Бабель»

Шила у відділі не було — спав удома. Коли черговий подзвонив і сказав, що на заставу напали, то одразу зрозумів, хто це зробив. Але тієї миті ще не уявляв, що це повномасштабне вторгнення. Думав, що росіяни провокують, аби українські прикордонники першими відкрили вогонь.

— Набери води і заряди телефон, — сказав він дружині. — Якщо це війна, то будуть обстрілювати інфраструктуру.

Коли Ігор вийшов на вулицю, зрозумів, що околиці міста бомблять. Була пʼята ранку — путін оголосив війну.

Він приїхав у прикордонний відділ і побачив швидкі, які забирали поранених, та мешканців села. Хтось із них прибіг на допомогу після вибухів, інші питали, що їм робити. Були й ті, хто просив їх мобілізувати.

Шило сказав прикордонникам, що йому наказали тримати бойові позиції до кінця. Скомандував завантажувати в автомобілі зброю, що була у відділі — автомати та РПГ — і приймати бій. Хоча розумів, що зупинити колони військової техніки гранатометами не вдасться.

— Мені подзвонили з «Трьох сестер» — передали, що зайшла колона танків. Рухаються у бік Чернігова. Треба було підривати мости.

Прикордонники знищили обидва мости близько 12 години дня в один момент, кожен з них замінували 700 кілограмами тротилу. Далі їм наказали відступити до Чернігова і обʼєднатися з Силами оборони для захисту міста.

— Якби ми залишилися у відділі, то загинули. Опинились би в окупації, але здаватися в полон ніхто з нас не збирався, — каже Ігор. — Мешканці українських та білоруських сіл спілкуються, тут усі один одному родичі. Може хтось попросив сфотографуватися біля прикордонників, а людина й не розуміла, що її використовують.

Окупація Чернігівської області Двадцять четвертого лютого російські війська зайшли в Чернігівську область близько 5-ї ранку. Перетнули кордон України з території Білорусі та росії, рухалися в бік Києва. Першого березня росіяни оточили Чернігів з трьох боків. Місто бомбардували авіацією, обстрілювали артилерією, але захопити не змогли. Чернігівську область окупували на 70 відсотків. Окупація тривала понад місяць — до 3 квітня. За даними обласної прокуратури, росіяни вбили 478 мирних мешканців, 692 людини дістали поранень. Правозахисники зібрали свідчення 420 людей, яких катували. Найбільше росіяни знущалися з людей у селах Ягідне, Вікторівка, Льгів, Биків, Бузов. Чернігівський суд виніс обвинувальні вироки чотирьом російським військовим за катування, а також російському пілоту, який бомбив обласний центр. Їх засудили заочно. Ще 15 справ проти росіян, які катували людей у Ягідному, слухають у суді.

4.

Бої за Чернігів тривали до 2 квітня. Шило з прикордонниками тримав позиції біля села Новий Білоус — це передмістя. Російські позиції були за кілька метрів від них. Якби українці не втримали оборону, то росіяни зайшли б у місто вже через десять хвилин.

Прикордонник каже, що жодного дня не сумнівався, що місто вистоїть. Питання було лише в тому, як довго триватиме облога. Він згадує, що з 25 березня російські літаки перестали кружляти над Черніговом і бомбардувати місто. Артилерійських та ракетних обстрілів також стало менше. Люди з окупованих сіл казали, що росіяни відступають.

— У ті дні було відчуття ейфорії. А потім 1 квітня ми дізналися новини про звірства в Бучі. Я подумав, скільки жінок та дітей вдалося вберегти, тому що не дали окупувати Чернігів. І тут же охопив жах від того, що село, де стоїть наш підрозділ, і вся ця територія впритул до Чернігова була місяць в окупації.

Дорога до українсько-білоруського кордону. Олександр Кузьмін / «Бабель» У лісі досі є плакати російської мовою, які встановили до повномасштабного вторгнення. Олександр Кузьмін / «Бабель» Дорога до українсько-білоруського кордону. У лісі досі є плакати російської мовою, які встановили до повномасштабного вторгнення. Олександр Кузьмін / «Бабель»

Оборона Чернігова офіційно закінчилася четвертого квітня. У той же день під контроль взяли державний кордон з Білоруссю. Шило поїхав на свою заставу в Дніпровському невеликою групою. Дорогою заїхав до голови селища Михайло-Коцюбинське — спитати, чи катували в них людей. Тут стояла росгвардія та «буряти». Селищний голова розповів, що окупанти лише залякували місцеве населення та оселялися в порожніх будинках. Під час окупації вбили чоловіка, який передавав українським військовим інформацію, де розташовувала російська техніка, — росгвардійці знайшли в його телефоні фото.

У селі Дніпровське росіяни стояли лише добу. Розграбували заставу — виламали двері, вкрали одяг і весь запас березового соку.

Шило думає, що в селах від Чернігова до його відділу не було масових катувань, бо тут живе мало людей.

— Ця територія просто була відрізана російськими військами від Чернігова, тут не було такої окупації, як у Київській області, коли росіяни вільно їздили вулицями, викрадали й катували людей, — говорить Шило.

Єдине місто в цій окрузі — Славутич з 25 тисячами містян.

Якби колони росіян пройшли через річку Дніпро, то захопили б Славутич у першу добу — залізничний міст знаходиться за десять хвилин від міста, а автомобільний — за тридцять. А так це сталося лише 27 березня, а 3 квітня ЗСУ звільнили місто.

Через підірвані мости росіяни змогли оточити Чернігів із трьох боків тільки на четвертий день повномасштабного вторгнення. Окупаційні колони не могли пройти через річку і заходили в Україну по суші з території Білорусі та росії, далі їхали вглиб області.