Російські солдати знову обстріляли Луганську ТЕС у Щасті — пожежа поновилася

Російська армія знов обстріляла Луганську теплову електростанцію, яка розташована в місті Щастя на контрольованій Україною території. О 17:30, після шестигодиннної пожежі рятувальники змогли локалізувати вогонь, але окупанти знову поцілили у трансформатор.
Про це інформує пресслужба МВС.
Наразі місто Щастя залишилося без електропостачання, опалення та води. Обстріли пошкодили дитячий садок і житлові будинки.
У спортзалі Щастинського ліцею № 2 та міському будинку культури розгорнули пункти обігріву для місцевих жителів.
За інформацією головного інженера Луганської ТЕС, три трансформатори другої черги вже розбиті. Є попадання в головний щитовий пристрій, у машинний зал. Наразі 40 робітників ЛуТЕС перебувають у сховищі.
За даними фонду «Повернись живим», Росія випустила щонайменше шість снарядів з реактивної системи залпового вогню «Град».
Луганська ТЕС єдина виробляє теплову енергію для жителів Щастя, тому від її роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств і об’єктів критичної інфраструктури. 21 лютого станція зупинилася через обстріли російської армії Сьогодні, 22 лютого, ТЕС частково відновила роботу, але вже о 12:30 Росія поновила обстріли та влучила снарядом у трансформатор. Рятувальники локалізували вогонь, але Росія поновила обстріли.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли, за добу їх було 60. Уже 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли РФ санкції. Уся Європа, США, Канада, Австралія та багато інших країн не визнали «Л/ДНР».