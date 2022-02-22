Російські солдати знову обстріляли Луганську ТЕС у Щасті — пожежа поновилася

Російська армія знов обстріляла Луганську теплову електростанцію, яка розташована в місті Щастя на контрольованій Україною території. О 17:30, після шестигодиннної пожежі рятувальники змогли локалізувати вогонь, але окупанти знову поцілили у трансформатор.

Про це інформує пресслужба МВС.

Наразі місто Щастя залишилося без електропостачання, опалення та води. Обстріли пошкодили дитячий садок і житлові будинки.

У спортзалі Щастинського ліцею № 2 та міському будинку культури розгорнули пункти обігріву для місцевих жителів.

За інформацією головного інженера Луганської ТЕС, три трансформатори другої черги вже розбиті. Є попадання в головний щитовий пристрій, у машинний зал. Наразі 40 робітників ЛуТЕС перебувають у сховищі.

За даними фонду «Повернись живим», Росія випустила щонайменше шість снарядів з реактивної системи залпового вогню «Град».

Луганська ТЕС єдина виробляє теплову енергію для жителів Щастя, тому від її роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств і об’єктів критичної інфраструктури. 21 лютого станція зупинилася через обстріли російської армії Сьогодні, 22 лютого, ТЕС частково відновила роботу, але вже о 12:30 Росія поновила обстріли та влучила снарядом у трансформатор. Рятувальники локалізували вогонь, але Росія поновила обстріли.