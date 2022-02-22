Рятувальники локалізували пожежу на Луганській ТЕС

Рятувальники локалізували пожежу на Луганській тепловій електростанції, яка розташована в місті Щастя на контрольованій Україною території. Пожежа розпочалась о 12:34, коли снаряд російської армії влучив у трансформатор ТЕС.

Про це «Бабелю» повідомив керівник Щастинської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець.

За його словами, обстріли російських солдат не дозволяли оперативно загасити пожежу, тому мастило розлилось і вогонь перекинувся на сусідній трансофрматор.

Пожежу локалізували, тепер намагаються ліквідувати повністю.

«Травмованих чи загиблих немає. Пожежу локалізували близько 17:30. Зараз проводять заходи з ліквідації», — зазначив Дунець.

Луганська ТЕС єдина виробляє теплову енергію для жителів Щастя, тому від її роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств і об’єктів критичної інфраструктури. 21 лютого станція зупинилася через обстріли російської армії Сьогодні, 22 лютого, ТЕС частково відновила роботу, але вже о 12:30 Росія поновила обстріли та влучила снарядом у трансформатор.