Російська армія влучила у трансформатор ТЕС у Щасті. Якщо обстріли не припиняться, людей можуть евакуювати

О 12:34 снаряд влучив у трансформатор ТЕС, що і спричинило загоряння, розлив мастила та перекидання вогню на сусідній трансформатор. Рятувальна техніка для гасіння пожежі зараз перебуває на підʼїзді до міста Щастя, на ТЕС її відправлять після припинення обстрілів. Зараз у місті частково немає світла.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

На Донбасі російські військові у вівторок, 22 лютого, обстріляли місто Щастя Луганської області: влучили у приватний будинок та на територію теплоелектростанції.

Що стосується обстрілу житлового будинку, то інцидент стався за адресою вулиця Донецька, 20. Жертв немає, зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні. На вулиці Гагаріна у будинку пошкоджено вікна.

Пізніше, в етері телеканалу «Україна 24», Гайдай заявив: «У разі не припинення обстрілів у Щасті — будемо сьогодні ухвалювати рішення про евакуацію. Місця розміщення людей визначені, рятувальники та Нацполіція готові до проведення евакуації».

Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Луганську ТЕС зупиняли через обстріли з боку бойовиків.