Російська армія влучила у трансформатор ТЕС у Щасті. Якщо обстріли не припиняться, людей можуть евакуювати

На Донбасі російські військові у вівторок, 22 лютого, обстріляли місто Щастя Луганської області: влучили у приватний будинок та на територію теплоелектростанції.
Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
О 12:34 снаряд влучив у трансформатор ТЕС, що і спричинило загоряння, розлив мастила та перекидання вогню на сусідній трансформатор. Рятувальна техніка для гасіння пожежі зараз перебуває на підʼїзді до міста Щастя, на ТЕС її відправлять після припинення обстрілів. Зараз у місті частково немає світла.
Що стосується обстрілу житлового будинку, то інцидент стався за адресою вулиця Донецька, 20. Жертв немає, зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні. На вулиці Гагаріна у будинку пошкоджено вікна.
Пізніше, в етері телеканалу «Україна 24», Гайдай заявив: «У разі не припинення обстрілів у Щасті — будемо сьогодні ухвалювати рішення про евакуацію. Місця розміщення людей визначені, рятувальники та Нацполіція готові до проведення евакуації».
Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Луганську ТЕС зупиняли через обстріли з боку бойовиків.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна.
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР».