Российская армия попала в трансформатор ТЭС в Счастье. Если обстрелы не прекратятся — людей могут эвакуировать

На Донбассе российские военные во вторник, 22 февраля, обстреляли город Счастье Луганской области: попали в частный дом и на территорию теплоэлектростанции.
Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
В 12:34 снаряд попал в трансформатор ТЭС, что и привело к возгоранию, разливу масла и перекидыванию огня на соседний трансформатор. Спасательная техника для тушения пожара сейчас находится на подъезде к городу Счастье, на ТЭС ее отправят после прекращения обстрелов. Сейчас в городе частично нет света.
Что касается обстрела жилого дома, то инцидент произошел по адресу улица Донецкая, 20. Жертв нет, сейчас ждут тишины, чтобы обследовать дом и эвакуировать тех, кто в нем остался. На улице Гагарина в доме повреждены окна.
Позже, в эфире телеканала «Украина 24» Гайдай заявил: «В случае не прекращения обстрелов в Счастье — будем сегодня принимать решение об эвакуации. Места размещения людей определены, спасатели и Нацполиция готовы к эвакуации».
Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Луганскую ТЭС останавливали из-за обстрелов со стороны боевиков.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также был поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная.
- 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».