Российская армия попала в трансформатор ТЭС в Счастье. Если обстрелы не прекратятся — людей могут эвакуировать

В 12:34 снаряд попал в трансформатор ТЭС, что и привело к возгоранию, разливу масла и перекидыванию огня на соседний трансформатор. Спасательная техника для тушения пожара сейчас находится на подъезде к городу Счастье, на ТЭС ее отправят после прекращения обстрелов. Сейчас в городе частично нет света.

На Донбассе российские военные во вторник, 22 февраля, обстреляли город Счастье Луганской области: попали в частный дом и на территорию теплоэлектростанции.

Что касается обстрела жилого дома, то инцидент произошел по адресу улица Донецкая, 20. Жертв нет, сейчас ждут тишины, чтобы обследовать дом и эвакуировать тех, кто в нем остался. На улице Гагарина в доме повреждены окна.

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Позже, в эфире телеканала «Украина 24» Гайдай заявил: «В случае не прекращения обстрелов в Счастье — будем сегодня принимать решение об эвакуации. Места размещения людей определены, спасатели и Нацполиция готовы к эвакуации».