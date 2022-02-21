Луганскую ТЭС остановили из-за обстрелов со стороны боевиков

Работу Луганской тепловой электростанции, расположенной в городе Счастье, остановили из-за обстрелов боевиков «ЛНР».

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Повреждения на всех линиях, которые подходят и отходят от Луганской ТЭС. Станция остановлена!» — написал он. Кроме того, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в собственном Telegram-канале опубликовал видео обстрелов вблизи теплоэлектростанции.

В понедельник стало известно, что боевики «ЛНР» снова обстреливают населенные пункты Врубовка и Счастье. Из-за обстрелов жители вынуждены были эвакуироваться в бомбоубежища, повреждены системы подачи электроэнергии, воды и газа.