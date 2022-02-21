Луганскую ТЭС остановили из-за обстрелов со стороны боевиков

Работу Луганской тепловой электростанции, расположенной в городе Счастье, остановили из-за обстрелов боевиков «ЛНР».
Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«Повреждения на всех линиях, которые подходят и отходят от Луганской ТЭС. Станция остановлена!» — написал он. Кроме того, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в собственном Telegram-канале опубликовал видео обстрелов вблизи теплоэлектростанции.
В понедельник стало известно, что боевики «ЛНР» снова обстреливают населенные пункты Врубовка и Счастье. Из-за обстрелов жители вынуждены были эвакуироваться в бомбоубежища, повреждены системы подачи электроэнергии, воды и газа.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также был поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная.
- 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.