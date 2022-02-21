Луганську ТЕС зупинили через обстріли з боку бойовиків

Роботу Луганської теплової електростанції, розташованої у місті Щастя, зупинили через обстріли бойовиків «ЛНР».
Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
«Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Станцію зупинено!» — написав він. Крім того, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у власному Telegram-каналі опублікував відео обстрілів неподалік теплоелектростанції.
У понеділок стало відомо, що бойовики «ЛНР» знову обстрілюють населені пункти Врубівка та Щастя. Через обстріли жителі змушені були евакуюватися до бомбосховищ, пошкоджені системи подачі електроенергії, води та газу.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна.
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.