Луганську ТЕС зупинили через обстріли з боку бойовиків

Роботу Луганської теплової електростанції, розташованої у місті Щастя, зупинили через обстріли бойовиків «ЛНР».

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

«Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Станцію зупинено!» — написав він. Крім того, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у власному Telegram-каналі опублікував відео обстрілів неподалік теплоелектростанції.

У понеділок стало відомо, що бойовики «ЛНР» знову обстрілюють населені пункти Врубівка та Щастя. Через обстріли жителі змушені були евакуюватися до бомбосховищ, пошкоджені системи подачі електроенергії, води та газу.