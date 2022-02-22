Спасатели локализовали пожар на Луганской ТЭС

Спасатели локализовали пожар на Луганской тепловой электростанции, расположенной в городе Счастье на контролируемой Украиной территории. Пожар начался в 12:34, когда снаряд российской армии попал в трансформатор ТЭС.

Об этом «Бабелю» сообщил руководитель Счастьенской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

По его словам, обстрелы российских солдат не позволяли оперативно погасить пожар, поэтому масло разлилось и огонь перекинулся на соседний трансофрматор.

Пожар локализовали, теперь пытаются ликвидировать полностью.

«Травмированных или погибших нет. Пожар локализовали около 17:30. Сейчас проводят меры по ликвидации», — отметил Дунец.

Луганская ТЭС единственная производит тепловую энергию для жителей Счастья, потому от ее работы зависит энергообеспечение стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры. 21 февраля станция остановилась из-за обстрелов российской армии. Сегодня, 22 февраля, ТЭС частично возобновила работу, но уже в 12:30 Россия снова начала обстрелы и попала снарядом в трансформатор.